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futebol

Celta de Vigo está de olho na situação de Rafinha no Barcelona

Jogador passou por empréstimo pela equipe na última temporada, mas Celta não tem condições de bancar transferência no momento e espera próximos capítulos...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 16:04

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2020 às 16:04
Crédito: Reprodução/Instagram
O Celta de Vigo ainda não desistiu da contratação do meia brasileiro Rafinha. O jornal 'Sport', da Catalunha, afirma que o clube monitora a situação do brasileiro, apesar de não ter condição de pagar a taxa de transferência do jogador de 27 anos, na casa dos 15 milhões de euros (R$ 93 milhões).Rafinha passou pelo Celta de Vigo por empréstimo na última temporada e, pelo visto, agradou. Para contar com o brasileiro em definitivo, a tática do clube é esperar.
Fora dos planos de Ronald Koeman, Rafinha pode ver seu valor de mercado diminuir conforme o término da janela de transferências se aproxima, o que pode ser um trunfo para, aí sim, iniciar as conversas.
No entanto, a publicação destaca que a prioridade do Celta de Vigo é um atacante, por considerar que o clube é muito dependente de Iago Aspas.

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