Celta de Vigo está de olho na situação de Rafinha no Barcelona

O Celta de Vigo ainda não desistiu da contratação do meia brasileiro Rafinha. O jornal 'Sport', da Catalunha, afirma que o clube monitora a situação do brasileiro, apesar de não ter condição de pagar a taxa de transferência do jogador de 27 anos, na casa dos 15 milhões de euros (R$ 93 milhões).Rafinha passou pelo Celta de Vigo por empréstimo na última temporada e, pelo visto, agradou. Para contar com o brasileiro em definitivo, a tática do clube é esperar.