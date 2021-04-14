Celso Barros 'corneta' reforços do Fluminense: 'Me chama atenção os clubes não terem criado obstáculos'

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Afastado da diretoria desde novembro de 2019, Celso Barros voltou a criticar ações da diretoria do Fluminense. Em postagem nas redes sociais, o vice-presidente eleito analisou o pacotão de reforços do Tricolor para a Libertadores que tem David Braz, Manoel, Cazares, Abel Hernández e Raúl Bobadilla e "estranhou" o fato de os clubes dos jogadores não terem criado dificuldades para as liberações.

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Barros vê os atletas com potencial para compor elenco, o que destaca ser importante pela frande quantidade de partidas na temporada. O Flu ainda não anunciou os nomes contratados, mas já trabalha para regularizar todos.

Veja a tabela da Libertadores

- Me parece que a princípio nenhum deles tem mais qualidades que os nossos jogadores atuais. Viriam para compor o elenco, o que é extremamente necessário, tendo em vista o grande número de jogos que teremos pela frente em diversas competições. Me chama atenção também, o fato dos clubes destes jogadores, não terem criado nenhum obstáculo às suas liberações - escreveu o ex-presidente da Unimed Rio. Veja a postagem na íntegra:

"O Fluminense começa a apresentar o seu pacote de reforços para a disputa da Libertadores.

Era o que a torcida queria. Se os nomes seriam estes ou não, apenas durante as competições poderemos avaliar melhor.

Me parece que a princípio nenhum deles tem mais qualidades que os nossos jogadores atuais. Viriam para compor o elenco, o que é extremamente necessário, tendo em vista o grande número de jogos que teremos pela frente em diversas competições.

Me chama atenção também, o fato dos clubes destes jogadores, não terem criado nenhum obstáculo às suas liberações.

No mais é aguardar e torcer para que tudo dê certo e que tenhamos uma ótima temporada.