Celso Barros chama Ganso de 'sonso', o acusa de tentar derrubar técnicos e dirigentes no Fluminense e alfineta Mário

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Titular na partida entre Fluminense e Grêmio, o meia Paulo Henrique Ganso reclamou após ser substituído por Roger Machado no segundo tempo da derrota por 1 a 0, no Maracanã. Afastado da diretoria desde novembro de 2019, Celso Barros fez duras críticas ao jogador em publicação nas redes sociais neste domingo. O ex-presidente da Unimed Rio chamou o camisa 10 de "sonso" e o acusou de forçar a saída de treinadores e outros membros da diretoria, inclusive dele mesmo.

​- E mais uma vez, o meia Ganso, reclamou ao ser substituído. Quem deveria reclamar é a torcida do Fluminense, porque o atleta em dois anos e meio de contrato, não jogou nada. Além disso Ganso é um sonso. Gosta de derrubar técnicos e até dirigentes. Quando estive no futebol do Flu, ele procurou me indispor com o grupo, porque não se conformava com a saída do técnico Fernando Diniz. Estavam juntos com ele Danielzinho e Gilberto - escreveu.

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- Evidentemente, tudo isso aconteceu sob o olhar complacente do presidente "bitcoin". E também do executivo de futebol Paulo Angioni, pessoa de quem gosto, mas que como empregado do clube, se submete às ordens do reizinho. Aliás o jogo Flu x Gremio, foi de uma pobreza técnica impressionante. Enfim, agora é aguardar o jogo contra o Cerro, quando iremos confirmar o que disse em outro post, a nossa classificação para as quartas de finais da Libertadores - completou.