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futebol

Celeiro de Ases: CT Alvorada é reinaugurado

Base do Colorado tem uma casa novinha para desfilar seu talento e sonhar com o time principal...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 17:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2021 às 17:15
Crédito: CT Celeiro de Ases é reinaugurado (Jota Finkler/SCI
Após quase seis meses, o CT Alvorada volta a ser utilizado por funcionários e atletas das Categorias de Base do Internacional. Nesta sexta-feira (24/09), ocorre a cerimônia de reinauguração do complexo com a presença da direção do clube, convidados e imprensa.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Diversas melhorias foram realizadas no Centro de Treinamento, com destaque para a reforma de inverno do gramado principal e nos outros três campos que já existiam no local, o que garante uma melhor estrutura para os treinos e jogos das categorias.
Também foi criada uma área de aquecimento no espaço anexo ao gramado principal, além de um quinto campo com dimensões reduzidas, área específica para treinamento dos goleiros e um campo de Futebol 7 com grama natural. Também foram adquiridas seis traves móveis e duas traves removíveis para o campo principal.
Para o Diretor Desportivo, Gustavo Grossi, a melhoria na estrutura está ligada à qualidade no processo de formação: “As melhorias realizadas foram motivadas pela profissionalização da paixão pelo Internacional. Nós consideramos que a infraestrutura precisava de uma mudança para dar um salto de qualidade na formação dos atletas”, disse.
O ginásio passou a ser o núcleo do setor de Iniciação. No local foi realizada adaptação do espaço com a criação de salas para o setor administrativo e para o trabalho das comissões técnicas. A grama sintética foi substituída para os treinos com bola e atividades físicas.
No complexo do estádio, as salas foram remodeladas para o trabalho das comissões técnicas, gerências de transição, análise de desempenho e coordenador técnico. Os alojamentos passaram por nova pintura e algumas melhorias na sua estrutura. Em todo o CT foram instaladas peças da nova comunicação visual das categorias de base e a fachada do Centro de Treinamento foi totalmente revitalizada.
No prédio principal, onde funciona o setor administrativo, novas salas foram construídas para setores como: assistência social, nutrição, psicologia, pedagogia e TI. Buscando dar maior conforto para os atletas alojados, o clube criou área de lazer, sala de estudos e um espaço exclusivo para o trabalho dos supervisores de cada categoria.
Entre as obras que estão sendo executadas estão mudanças nas traves dos campos e criação de uma nova área de grama, que será utilizada para aquecimento no entorno do campo A. No ginásio coberto, acontece melhorias na ventilação e instalação de divisórias no alojamento. No prédio administrativo, há a construção de sala de lazer, de sala de estudos, além da adequação de algumas outras salas.

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