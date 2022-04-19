Ceilândia-DF x Botafogo: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

O Botafogo começa a caminhada na Copa do Brasil nesta próxima quarta, contra o Ceilândia. Por ser o atual campeão da Série B do Brasileirão, o Glorioso entra na terceira fase da competição. O primeiro jogo entre as duas equipes acontece no Estádio Mané Garrincha, às 21h30.+ Perda de três titulares, 'novo time' e contra-ataque: como o Ceilândia chega para enfrentar o Botafogo

O Ceilândia foi vice-campeão brasiliense, perdendo para o Brasiliense - empate em 1 a 1 no jogo de ida e uma derrota por 2 a 1 na volta. A equipe do Distrito Federal começou bem na Série D do Brasileiro, vencendo o Costa Rica por 1 a 0.

O Botafogo vem embalado, após vencer o Ceará, pelo Brasileirão no último domingo, por 3 a 1. A equipe alvinegra nunca venceu uma edição do torneio e vai disputar pela 29ª vez. O máximo que os alvinegros atingiram na competição foi uma final em 1999 contra o Juventude. A melhor campanha nos últimos dez anos foi quando chegaram à semifinal em 2017.FICHA TÉCNICACEILÂNDIA X BOTAFOGO

Data-Hora: 20/04/2022, às 21h30Local: Estádio Mané GarrinchaÁrbitro: Braúlio da Silva Machado (FIFA - SC)Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Johnny Barros de Oliveira (SC)Onde assistir: Globo, Premiere e SporTV

CEILÂNDIA (Técnico: Adelson de Almeida)​Matheus Kayser; Gabriel Arantes, Gabriel Vidal, Medeiros, China (Gleissinho); Werick, Fernando Gomes; Matheus Falero, Filipinho (Peninha), Thiago Magno (Hywri); Roberto Pítio.

Desfalques: -​Suspensos: -​Pendurados: -

BOTAFOGO (Técnico: Luís Castro)​Diego Loureiro; Saravia, Philipe Sampaio, Kanu, Daniel Borges; Tchê Tchê (Del Piage), Patrick de Paula; Diego Gonçalves, Chay (Gustavo Sauer), Victor Sá; Erison.

Desfalques: Gatito Fernández (dores); Carlinhos, Rafael, Maranhão, Gabriel Tigrão (lesionados); Luís Oyama e Cuesta (já jogaram a competição por outros times)​Suspensos: -​Pendurados: -