Ceará x Palmeiras: onde assistir ao duelo pelo Brasileirão, arbitragem e escalações

Crédito: Arte: Matheus Bottura/Arte Palestrina

Em partida atrasada pela 19ª rodada do Brasileirão, Ceará e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 19h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza-CE.

Dois jogadores dividem o topo: confira as cláusulas de rescisão mais caras do futebol mundial

Na quarta colocação do Brasileirão com 43 pontos, o Verdão voltou a vencer na competição ao derrotar o Internacional por 1 a 0, no último domingo (17), no Allianz Parque. Já o Ceará, por sua vez, ocupa a 13º posição do torneio com 31 pontos e, na última rodada, empatou por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, no Castelão.

O técnico Tiago Nunes terá um importante desfalque para o duelo contra o Verdão pelo Brasileirão. O lateral-esquerdo Bruno Pacheco recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Red Bull Bragantino e está suspenso para a partida. O substituto deverá ser o atleta Kelvyn.

Veja a tabela completa do BrasileirãoO Palmeiras se reapresentou para iniciar os trabalhos para enfrentar o Ceará nesta quarta-feira. A novidade das atividades foi o avanço na recuperação de Danilo. O volante foi a campo e iniciou processo de transição física, ainda em etapa de recuperação de canelite nas pernas direita e esquerda.

Gabriel Menino (entorse no tornozelo esquerdo), Mayke (artroscopia no joelho direito) e Jorge (lesão na coxa esquerda), continuam em tratamento no departamento médico. Por outro lado, Wesley retorna após cumprir suspensão pela expulsão contra o Bahia.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Ceará x Palmeiras

Data: 20 de Outubro de 2021, quarta-feira;Horário: 19h (horário de Brasília);Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CEÁrbitro: André Luiz de Freitas Castro-GOAssistentes: Cristhian Passos Sorence-GO e Hugo Sávio Xavier Correa-GOVAR: Heber Roberto Lopes-SC, Éder Alexandre-SC e Márcio Eustáquio Sousa Santiago-MG

Transmissão:

– Premiere (pay-per-view para todo o Brasil);– TNT Sports (TV por assinatura), Estádio TNT Sports e HBO MAX (aplicativos de streaming).

Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

CEARÁ: Richard; Igor, Messias, Gabriel Lacerda e Kelvyn; Marlon, Fernando Sobral e Vina; Mendoza, Erick e Cléber. Técnico: Tiago Nunes

Desfalques: Buiú, Jacaré e Wendson (machucados); Suspensos: Bruno Pacheco (3º cartão amarelo); Pendurados: Tiago Nunes (técnico), Vinicius, Jael, Pedro Naressi, Cléber, Jorginho e Saulo Mineiro; Voltam de suspensão: Ninguém;

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gómez e Piquerez; Felipe Melo, Patrick de Paula, Raphael Veiga e Dudu; Rony (Wesley) e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.