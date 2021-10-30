Ceará x Fluminense: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

A luta para se reerguer no Campeonato Brasileiro ronda o confronto entre Ceará e Fluminense. No Castelão, às 16h deste domingo (31), o Vozão tem o desafio de deixar para trás uma incômoda seca de um mês na competição nacional e espantar o risco do Z4 (a equipe tem 33 pontos). Já o Tricolor das Laranjeiras vai a campo na busca retomar seu ímpeto após o revés por 2 a 0 para o Santos. Os tricolores, que têm 39 pontos, têm mais uma chance de entrar no G6 ou ao menos se manter no pelotão da frente. A partida é válida pela 29ª rodada. Do lado do Ceará, o técnico Tiago Nunes tem uma baixa confirmada para o duelo com os tricolores. Expulso no empate em 1 a 1 com o Bahia, o atacante Cléber cumprirá suspensão automática. A tendência é que Jael seja o titular no confronto deste domingo. A equipe deposita as fichas em uma boa partida no apoiador Vina.
O Fluminense também terá mudanças. Após cumprir suspensão automática, Nino volta a formar a zaga ao lado de David Braz. Sem Yago, lesionado, Martinelli terá chance no meio como titular. Mesmo com o retorno de Fred, Abel Hernández tende a herdar a vaga de John Kennedy, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.
FICHA TÉCNICA
CEARÁ x FLUMINENSE
Data-Hora: 31-10-21 - 16hEstádio: Castelão, em Fortaleza (CE)Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP) e Evandro de Melo Lima (SP)VAR: Amanda Pinto Matias (SP)Onde assistir: Rede Globo e Premiere
CEARÁ: João Ricardo; Igor, Luiz Otávio, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Marlon, Fernando Sobral, Lima e Vina; Erick e Jael. Técnico: Tiago Nunes
Suspenso: Cléber (Vermelho após 2º Amarelo)Pendurados: Erick, Luiz Otávio, Tiago Nunes (técnico), Jael, Pedro Naressi, Cléber, Jorginho e Saulo MineiroLesionado: NenhumVolta de suspensão: Igor (3º Amarelo)
FLUMINENSE: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marlon; André, Martinelli e Jhon Arias; Luiz Henrique, Caio Paulista e Abel Hernández. Técnico: Marcão
Suspensos: John Kennedy e Nonato (Ambos pelo 3º Amarelo)Pendurados: Lucca, Samuel Xavier, Jhon Arias, Danilo Barcelos e NinoDesfalques: Yago (desconforto muscular na coxa direita) e Gabriel Teixeira (em transição)