Ceará x Fluminense: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

A luta para se reerguer no Campeonato Brasileiro ronda o confronto entre Ceará e Fluminense. No Castelão, às 16h deste domingo (31), o Vozão tem o desafio de deixar para trás uma incômoda seca de um mês na competição nacional e espantar o risco do Z4 (a equipe tem 33 pontos). Já o Tricolor das Laranjeiras vai a campo na busca retomar seu ímpeto após o revés por 2 a 0 para o Santos. Os tricolores, que têm 39 pontos, têm mais uma chance de entrar no G6 ou ao menos se manter no pelotão da frente. A partida é válida pela 29ª rodada. Do lado do Ceará, o técnico Tiago Nunes tem uma baixa confirmada para o duelo com os tricolores. Expulso no empate em 1 a 1 com o Bahia, o atacante Cléber cumprirá suspensão automática. A tendência é que Jael seja o titular no confronto deste domingo. A equipe deposita as fichas em uma boa partida no apoiador Vina.