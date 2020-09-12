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futebol

Ceará x Flamengo: prováveis times, desfalques e onde assistir

Neste domingo, às 18h, no Castelão, Rubro-Negro tenta engatar sua quinta vitória consecutiva no Brasileiro. Vozão aposta no retorno de atletas suspensos...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 19:19

LanceNet

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Publicado em 

12 set 2020 às 19:19
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo tenta neste domingo se manter próximo da briga pela liderança do Campeonato Brasileiro. A equipe de Domènec Torrent deposita as fichas na qualidade de seu elenco para sair da Arena do Castelão com sua quinta vitória consecutiva.
Além de contar com a volta de César, que tem chances de ser titular no lugar de Gabriel Batista, o Rubro-Negro dá espaço para outros jogadores mostrarem seu valor: Diego e Michael devem entrar nos lugares de Arrascaeta e Bruno Henrique, respectivamente, para formar a linha de frente com Gabigol. Na lateral, Renê substituirá Filipe Luís. Há outra dúvida na zaga: Rodrigo Caio pode ser poupado para a entrada de Léo Pereira.
Já o Vozão tenta se recuperar da série recente de duas derrotas. Para isto, aposta nos regressos de Luiz Otávio, Samuel Xavier, Bruno Pacheco e Leandro Carvalho, que estavam suspensos.
FICHA TÉCNICA​CEARÁ x FLAMENGO
Data-Hora: 13-09-20 - 18hEstádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE).Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (Fifa/BA) e Jucimar dos Santos Dias (BA) VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)Transmissão: Premiere
CEARÁ: Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Ricardinho, Charles e Vinícius; Fernando Sobral, Leandro Carvalho e Cléber. Técnico: Guto Ferreira
Suspenso: William OliveiraLesionado: KlausPendurados: Samuel Xavier, Leandro Carvalho e Fabinho.
FLAMENGO: César (Gabriel Batista); Isla, Rodrigo Caio (Léo Pereira), Gustavo Henrique e Renê; Willian Arão, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Diego; Michael e Gabigol. Técnico: Domènec Torrent.
Suspenso: GersonLesionado: Bruno Henrique Com desgaste muscular: Filipe Luís e De ArrascaetaCom Covid-19: Diego AlvesPendurados: Everton Ribeiro, Diego e Gabriel

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