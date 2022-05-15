Ceará x Flamengo: CBF divulga áudio do VAR em lance que Gabigol pede pênalti

A CBF divulgou o áudio do lance em que Gabigol pediu pênalti durante a partida entre Ceará e Flamengo, no último sábado, pela sexta rodada do Brasileirão. Na jogada em questão, que aconteceu na reta final do segundo tempo, o atacante do Rubro-Negro vai ao chão após divida com com Richardson, do Vozão.> ATUAÇÕES: Hugo falha e recebe a pior nota do Flamengo - Pega só a bola, e o Gabigol escorrega. Não há o contato - diz Luiz Flávio de Oliveira, árbitro da partida, no microfone.

- Luiz, pode seguir. Não tem contato com ele. Mantém sua decisão - responde Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, que estava no VAR (clique aqui e ouça o áudio na integra).> Veja e simule a tabela do Brasileirão

Na entrevista coletiva após a partida, o técnico Paulo Sousa criticou a arbitragem justamente pela não marcação da penalidade neste lance. Na visão do treinador, foi um "pênalti claro".

- Eu não sou uma pessoa de fazer muita referência à arbitragem, só que são dois jogos claramente. No Botafogo podíamos fazer 1 a 0 (gol anulado de Gabigol) e termos um controle completamente diferente. E hoje um 3 a 1 numa fase do jogo para poder sentenciar esse jogo. Era um pênalti claro - disse Paulo Sousa.

A opinião vai ao encontro do que disse Pablo, ao fim da partida. O zagueiro também classificou o lance como pênalti claro e destacou que o time foi prejudicado por isso.

- Ainda não vi o lance do gol. Jogo difícil, equipe de muita intensidade, o clima atrapalha muito, mas não podemos justificar. Poderíamos ter feito melhor. O que vi no vestiário foi o lance do Gabi, um pênalti claríssimo. Poderíamos ter feito 3 a 1 e o jogo estaria controlado - afirmou o zagueiro Pablo, único que atendeu a imprensa após o jogo.

- Infelizmente, o juiz não deu o pênalti, nos prejudicou. Temos que continuar trabalhando. Se ganha está tudo bem, se perde a pressão é grande. Faz parte. Vamos continuar trabalhando para conseguir as vitórias no Brasileirão - completou o atleta rubro-negro no Castelão, ao Premiere.

Minutos depois do lance, o Ceará conseguiu arrancar o empate com Nino Paraíba, que fez de falta. O Flamengo, agora, vira a chave para a Copa Libertadores. O Rubro-Negro volta a campo na próxima terça-feira, às 21h30 para enfrentar a Universidad Católica no Maracanã. A partida é válida pela quinta rodada do Grupo H e terá transmissão em tempo real do LANCE!.