Ceará compra 60% dos direitos federativos do zagueiro Tiago Pagnussat

A terça-feira foi de novidade para o Ceará. O Vozão confirmou a compra de 60% dos direitos federativos do zagueiro Tiago Pagnussat, que pertencia ao Bahia e estava emprestado ao time alvinegro.Com a compra do defensor, o técnico Guto Ferreira poderá escalar Pagnussat no próximo fim de semana, quando o Ceará mede forças com o Bahia.