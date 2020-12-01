Ceará compra 60% dos direitos federativos do zagueiro Tiago Pagnussat

A terça-feira foi de novidade para o Ceará. O Vozão confirmou a compra de 60% dos direitos federativos do zagueiro Tiago Pagnussat, que pertencia ao Bahia e estava emprestado ao time alvinegro.Com a compra do defensor, o técnico Guto Ferreira poderá escalar Pagnussat no próximo fim de semana, quando o Ceará mede forças com o Bahia.
Desde a sua chegada, Tiago mostrou qualidade e ganhou a confiança da comissão técnica. Atualmente, o zagueiro é titular ao lado de Luiz Otávio.
Ao longo de 2020, Pagnussat defendeu o Ceará em 33 partidas e anotou quatro gols.