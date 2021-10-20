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CBF renova certificado de Clube Formador do Flamengo por mais um ano

O documento valida e protege todos os contratos de formação firmados entre o clube e atletas das categorias de base perante a Lei Pelé...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2021 às 15:17

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 15:17

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Na última terça-feira, o Flamengo recebeu da CBF certificado de clube formador, que é válido por mais um ano. Segundo o documento, o Rubro-Negro é reconhecido como "Entidade de Prática Desportiva Formadora de Atleta, em virtude de ter comprovado o preenchimento cumulativo de todos os requisitos previstos na lei".> Lembre os jogadores do Flamengo campeões na final da Copa do Brasil 2013- O documento atesta e reforça o alto padrão de infraestrutura do futebol de base rubro-negro, que conta com um dos módulos do Centro de Treinamento George Helal e respeita diversos aspectos relevantes para os processos de formação e desenvolvimento dos Garotos do Ninho, além de validar e proteger todos os contratos de formação firmados entre o clube e atletas das categorias de base perante a Lei Pelé - diz um trecho da nota oficial publicada pelo clube.
> Veja a tabela do Brasileirão
O Flamengo, vale lembrar, já ultrapassou a marca de 15 títulos conquistados nas categorias de base nesta temporada, e o número ainda pode aumentar. Isso porque os Garotos do Ninho disputarão a decisão da Copa do Brasil sub-17 e está nas quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-20.

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