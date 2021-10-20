CBF renova certificado de Clube Formador do Flamengo por mais um ano

Na última terça-feira, o Flamengo recebeu da CBF certificado de clube formador, que é válido por mais um ano. Segundo o documento, o Rubro-Negro é reconhecido como "Entidade de Prática Desportiva Formadora de Atleta, em virtude de ter comprovado o preenchimento cumulativo de todos os requisitos previstos na lei".> Lembre os jogadores do Flamengo campeões na final da Copa do Brasil 2013- O documento atesta e reforça o alto padrão de infraestrutura do futebol de base rubro-negro, que conta com um dos módulos do Centro de Treinamento George Helal e respeita diversos aspectos relevantes para os processos de formação e desenvolvimento dos Garotos do Ninho, além de validar e proteger todos os contratos de formação firmados entre o clube e atletas das categorias de base perante a Lei Pelé - diz um trecho da nota oficial publicada pelo clube.