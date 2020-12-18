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futebol

CBF remarca Dérbi e Palmeiras terá ‘folga’ antes da semi da Libertadores

Mudança aconteceu em razão da participação do Verdão na semifinal da Libertadores contra o River Plate. Jogo de ida, na Argentina, está marcado para 5 de janeiro
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LanceNet

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Publicado em 

18 dez 2020 às 20:33

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 20:33

Crédito: Marco Galvão/Fotoarena/Lancepress!
A CBF alterou a data de Palmeiras e Corinthians para 18 de janeiro, uma segunda-feira às 19h no Allianz Parque. Inicialmente marcada para 6 de janeiro, a partida precisou ser remarcada por conta da participação do Alviverde na Copa Libertadores.
>> Veja a classificação da Libertadores e faça simulação
Isso porque o primeiro duelo diante do River Plate está marcado para 5 de janeiro, terça-feira às 21h30 na Argentina. A mudança fará com que o Palmeiras tenha uma ‘folga’ no calendário, uma vez que o segundo jogo contra o América-MG, pela semi da Copa do Brasil acontece dia 30 de dezembro.>> Opções não faltam! Confira o Top 5 por posição para a 26ª rodada no Cartola
Em relação ao Campeonato Brasileiro, o Verdão ficará com dois jogos de atraso em relação aos demais clubes, já que o compromisso diante do Vasco, ainda pela primeira rodada, acontece somente em 27 de janeiro.
Na disputa de três competições, o calendário verde ficará apertado caso avance até a decisão dos torneios continental e nacional. A temporada de 2020 acaba somente no final de fevereiro de 2021.

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