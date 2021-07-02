CBF pede liberação de Vinícius Júnior ao Real Madrid para a Olimpíada

A CBF pediu a liberação de Vinícius Júnior ao Real Madrid para disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, segundo o jornal espanhol "Marca". No entanto, o clube, que já tem quatro atletas convocados para o torneio no Japão. ainda não deu uma resposta.O Brasil gostaria também de contar com Rodrygo, mas optou por escolher o jovem formado no Flamengo para não entrar em conflito com a entidade merengue. Após a ampliação do número de convocados para 22 nomes, Reinier também é cotado para surgir na lista de André Jardine.
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O Real Madrid já cedeu três jogadores para a Espanha: Asensio, Ceballos e Vallejo. Além disso, o clube aceitou o pedido do Japão para que contasse com Kubo, uma das maiores promessas do futebol nipônico e que irá jogar em sua casa.
O Real Madrid ainda não deu uma resposta para a CBF sobre a liberação de Vinícius Júnior. Caso atue pela Seleção Olímpica, o brasileiro deve perder toda a pré-temporada do técnico Carlo Ancelotti no retorno do italiano ao clube espanhol.