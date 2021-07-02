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futebol

CBF pede liberação de Vinícius Júnior ao Real Madrid para a Olimpíada

Atacante está na Seleção Brasileira por conta da Copa América, mas clube espanhol ainda não deu resposta sobre liberação do atleta para os Jogos de Tóquio...

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 10:43

LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2021 às 10:43
Crédito: Vinícius Júnior pode estar na lista da Seleção Olímpica (GABRIEL BOUYS / AFP
A CBF pediu a liberação de Vinícius Júnior ao Real Madrid para disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, segundo o jornal espanhol "Marca". No entanto, o clube, que já tem quatro atletas convocados para o torneio no Japão. ainda não deu uma resposta.O Brasil gostaria também de contar com Rodrygo, mas optou por escolher o jovem formado no Flamengo para não entrar em conflito com a entidade merengue. Após a ampliação do número de convocados para 22 nomes, Reinier também é cotado para surgir na lista de André Jardine.
> Veja a tabela da Eurocopa
O Real Madrid já cedeu três jogadores para a Espanha: Asensio, Ceballos e Vallejo. Além disso, o clube aceitou o pedido do Japão para que contasse com Kubo, uma das maiores promessas do futebol nipônico e que irá jogar em sua casa.
O Real Madrid ainda não deu uma resposta para a CBF sobre a liberação de Vinícius Júnior. Caso atue pela Seleção Olímpica, o brasileiro deve perder toda a pré-temporada do técnico Carlo Ancelotti no retorno do italiano ao clube espanhol.

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