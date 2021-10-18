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CBF muda horário do jogo entre Palmeiras e Sport pelo Campeonato Brasileiro

Partida é válida pela 28ª rodada do Brasileirão e será disputada no Allianz Parque, em São Paulo...
LanceNet

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Publicado em 

18 out 2021 às 07:00

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 07:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mudou o horário da partida entre Palmeiras e Sport, no Allianz Parque, em São Paulo, pelo Brasileirão. O confronto, antes marcado para as 21h (horário de Brasília) do próximo sábado (23) foi transferido para 21h30 da segunda-feira (25).
ATUAÇÕES: Veiga marca e é o melhor na vitória do Palmeiras sobre o Internacional
O confronto, válido pela 28ª rodada do torneio, será o terceiro duelo do Verdão ao lado de sua torcida. Após ver o Allianz Parque com 30% da capacidade liberada diante do Red Bull Bragantino, o clube teve 50% da capacidade disponível na vitória sob o Internacional neste domingo (17) e poderá ter metade do estádio novamente diante do Sport, disponibilizando cerca de 20 mil ingressos.
Veja a tabela completa do BrasileirãoA volta de 100% da capacidade do Allianz Parque está prevista para novembro, de acordo com o plano do Governo de São Paulo.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com 43 pontos, o Alviverde ocupa a quarta posição na tabela do nacional. Antes da rodada do final de semana, o Palmeiras ainda enfrenta o Ceará, fora de casa, em partida atrasada da 19ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 19h (de Brasília) desta quarta-feira (20) no Castelão, em Fortaleza.

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