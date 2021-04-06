CBF marca Palmeiras e Flamengo para às 11h no Mané Garrincha

A CBF marcou para às 11h (horário de Brasília) a partida entra Palmeiras e Flamengo, pela Supercopa do Brasil. O confronto acontece no Mané Garrincha.O confronto para os palmeirenses acontecem entre os dois compromissos da Recopa Sul-Americana, contra o Defensa y Justicia, da Argentina. O primeiro duelo é em Buenos Aires, nesta quarta-feira (7), enquanto a volta também será no Mané Garrincha, dia 14. Os jogos são às 21h30 (horário de Brasília).