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futebol

CBF marca Palmeiras e Flamengo para às 11h no Mané Garrincha

Partida pela Supercopa do Brasil acontece em Brasília, no domingo (11)...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 22:11

LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2021 às 22:11
Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras
A CBF marcou para às 11h (horário de Brasília) a partida entra Palmeiras e Flamengo, pela Supercopa do Brasil. O confronto acontece no Mané Garrincha.O confronto para os palmeirenses acontecem entre os dois compromissos da Recopa Sul-Americana, contra o Defensa y Justicia, da Argentina. O primeiro duelo é em Buenos Aires, nesta quarta-feira (7), enquanto a volta também será no Mané Garrincha, dia 14. Os jogos são às 21h30 (horário de Brasília).
O elenco alviverde permanecerá na Capital Federal e pode ganhar mais dois títulos em um intervalo de três dias. A partida terá arbitragem de Leandro Pedro Vuaden.

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