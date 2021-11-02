Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

CBF escala Raphael Claus como árbitro em clássico entre Palmeiras e Santos

Em 2021, juiz esteve presente na derrota alviverde para o Corinthians, no Brasileirão, por 2 a 1
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 nov 2021 às 10:00

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 10:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
A Confederação Brasileira de Futebol escalou o árbitro Raphael Claus na partida entre Santos e Palmeiras, pela trigésima rodada do Brasileirão. O experiente juiz estará acompanhado dos auxiliares Danilo Ricardo Simon Manis e Daniel Luis Marques. O VAR será responsabilidade de Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.
Claus ostenta o escudo da FIFA em seu uniforme desde 2015. Na temporada atual, esteve presente em apenas um embate do Maior Campeão Nacional, sendo este a derrota para o Corinthians, no Brasileirão, por 2 a 1.
A partida entre Santos e Palmeiras está marcada para o próximo domingo (7), às 16h (de Brasília).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Para participar da promoção é necessário se cadastrar no Sá+, programa de relacionamento do Shopping Mestre Álvaro
Do expresso ao affogato: semana do café é celebrada com promoções na Serra
Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados