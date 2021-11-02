CBF escala Raphael Claus como árbitro em clássico entre Palmeiras e Santos

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

A Confederação Brasileira de Futebol escalou o árbitro Raphael Claus na partida entre Santos e Palmeiras, pela trigésima rodada do Brasileirão. O experiente juiz estará acompanhado dos auxiliares Danilo Ricardo Simon Manis e Daniel Luis Marques. O VAR será responsabilidade de Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.

Claus ostenta o escudo da FIFA em seu uniforme desde 2015. Na temporada atual, esteve presente em apenas um embate do Maior Campeão Nacional, sendo este a derrota para o Corinthians, no Brasileirão, por 2 a 1.