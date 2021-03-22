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CBF e FPF confirmam jogos do Corinthians no Rio de Janeiro

Timão encarará o Mirassol, pela Paulistão, nesta terça-feira (23), e Retrô-PE, na sexta-feira (26), pela Copa do Brasil, no estádio Raulino de Oliveira, na cidade de Vola Redonda-RJ...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 19:50

LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2021 às 19:50
Crédito: Divulgação/PMVR
O Corinthians jogará duas partidas consecutivas na cidade de Volta Redonda nesta semana. Na terça-feira (23), às 19h, o Timão encara o Mirassol, com mando da equipe do interior, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, partida que aconteceria neste domingo (21). Já na sexta (26), o time do Parque São Jorge manda o seu confronto diante do Retrô, de Pernambuco, pela segunda fase da Copa do Brasil, ás 21h30. Ambos os jogos acontecerão no estádio Raulino de Oliveira. Tanto a Federação Paulista de Futebol, quanto a CBF confirmaram a realização desses jogos, e o Departamento de Futebol corintiano monta uma logística para permanecer durante os próximos dias na cidade carioca.
A medida tomada contrapõe a decisão do governo de São Paulo, que decretou fase emergencial em contenção aos crescentes casos de Covid-19 no Estado, proibindo, a princípio, até o dia 30 de março a realização de eventos esportivos. A FPF chegou a acalmar, tanto ao Poder Executivo Local, quanto ao Ministério Público para a revogação desta decisão, o que não aconteceu.
Na manhã desta segunda-feira (22), a direção da Federação Paulista e membros dos clubes da Série A1 se reuniram virtualmente e optaram pela suspensão do Estadual até o fim da fase emergencial, mas durante o mesmo dia o estafe de Corinthians, Mirassol, São Bento e Palmeiras, para a realização dos jogos das respectivas equipes em Volta Redonda, já nesta terça-feira (23). Com isso, além do jogo do Alvinegro, São Bento e Palmeiras entra em campo horas antes.
Já na parte da noite, a CBF divulgou a tabela dos primeiros jogos da segunda fase da Copa do Brasil, incluindo o confronto entre Timão e Retrô, no mesmo local que abrigará a partida do Corinthians pelo Paulistão. Jogo único e sem vantagem do empate, terá decisão por pênaltis caso termine empatado, e decide quem avança para a terceira fase do torneio nacional que pode render ao Corinthians, mais de R$ 70 milhões, caso seja campeão.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos

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