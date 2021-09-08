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CBF diz que ingleses não cumpriram regra e pede à Fifa que brasileiros não entrem em campo; entenda

Código Disciplinar da entidade máxima do futebol diz que clubes que não liberarem seus atletas não poderão escalá-los nos cinco dias subsequentes à Data-Fifa...
LanceNet

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Publicado em 

08 set 2021 às 10:27

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 10:27

Crédito: PHIL NOBLE / AFP
A polêmica Data-Fifa segue rendendo assunto para a CBF. Depois de não poder contar com nove jogadores convocados que atuam na Inglaterra, por restrições da Covid-19, a entidade que cuida do futebol brasileiro prepara um contra-ataque para bater de frente com os clubes britânicos.
De acordo com a "Sky Sports", a CBF entrou com um pedido na Fifa para que os clubes ingleses que tiveram jogadores convocados sejam punidos com base no Artigo 5 do Código Disciplinar da entidade, que prevê "suspensão de cinco dias após a Data-Fifa para equipes que não liberem seus jogadores".
Ou seja, desta maneira, Chelsea, Leeds United, Liverpool, Manchester City e Manchester United, não poderiam contar com seus jogadores chamados pelo técnico Tite entre os dias 10 e 14 de setembro.
Os jogadores são: Thiago Silva (Chelsea); Raphinha (Leeds United); Alisson, Fabinho e Roberto Firmino (Liverpool); Ederson e Gabriel Jesus (Manchester City); e Fred (Manchester United). Chamado por Tite, Richarlison foi desconvocado pela CBF por conta da boa relação com o Everton, que liberou o atleta para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Assim, ele está liberado para jogar.
Ainda segundo a emissora, caso as restrições não sejam cumpridas, as equipes podem sofrer sanções. Com base no Artigo 22 do Código Disciplinar, as punições incluem multa e perda da partida por W.O. (derrota por 3 a 0). Neste caso, não está definido o que pode acontecer com Leeds e Liverpool, que se enfrentam no domingo.
De acordo com a imprensa britânica, as equipes da Premier League tentarão a liberação dos atletas, pois entendem que o motivo pelo o qual não deixou que os jogadores viajassem foi por questões sanitárias.
Se a medida da CBF for aceita pela Fifa, os clubes mais prejudicados são Chelsea e Manchester United, que perderiam seus jogadores também para a estreia da Champions League. A competição começa na próxima terça-feira, dia 14, último dia da punição.
VEJA AS PARTIDAS QUE CADA CLUBE TERÁ DESFALQUE
Chelsea: contra o Aston Villa, no sábado (11), pela Premier League, e contra o Zenit-RUS, na terça-feira (14), pela Champions League;
Leeds United: contra o Liverpool, no domingo (12), pela Premier League;
Liverpool: contra o Leeds United, no domingo (12), pela Premier League;
Manchester City: contra o Leicester, no sábado (11), pela Premier League;
Manchester United: contra o Newcastle, no sábado (11), pela Premier League, e contra o Young Boys-SUI, na terça-feira (14), pela Champions League.

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