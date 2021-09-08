CBF diz que ingleses não cumpriram regra e pede à Fifa que brasileiros não entrem em campo; entenda

Crédito: PHIL NOBLE / AFP

A polêmica Data-Fifa segue rendendo assunto para a CBF. Depois de não poder contar com nove jogadores convocados que atuam na Inglaterra, por restrições da Covid-19, a entidade que cuida do futebol brasileiro prepara um contra-ataque para bater de frente com os clubes britânicos.

De acordo com a "Sky Sports", a CBF entrou com um pedido na Fifa para que os clubes ingleses que tiveram jogadores convocados sejam punidos com base no Artigo 5 do Código Disciplinar da entidade, que prevê "suspensão de cinco dias após a Data-Fifa para equipes que não liberem seus jogadores".

Ou seja, desta maneira, Chelsea, Leeds United, Liverpool, Manchester City e Manchester United, não poderiam contar com seus jogadores chamados pelo técnico Tite entre os dias 10 e 14 de setembro.

Os jogadores são: Thiago Silva (Chelsea); Raphinha (Leeds United); Alisson, Fabinho e Roberto Firmino (Liverpool); Ederson e Gabriel Jesus (Manchester City); e Fred (Manchester United). Chamado por Tite, Richarlison foi desconvocado pela CBF por conta da boa relação com o Everton, que liberou o atleta para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Assim, ele está liberado para jogar.

Ainda segundo a emissora, caso as restrições não sejam cumpridas, as equipes podem sofrer sanções. Com base no Artigo 22 do Código Disciplinar, as punições incluem multa e perda da partida por W.O. (derrota por 3 a 0). Neste caso, não está definido o que pode acontecer com Leeds e Liverpool, que se enfrentam no domingo.

De acordo com a imprensa britânica, as equipes da Premier League tentarão a liberação dos atletas, pois entendem que o motivo pelo o qual não deixou que os jogadores viajassem foi por questões sanitárias.

Se a medida da CBF for aceita pela Fifa, os clubes mais prejudicados são Chelsea e Manchester United, que perderiam seus jogadores também para a estreia da Champions League. A competição começa na próxima terça-feira, dia 14, último dia da punição.

VEJA AS PARTIDAS QUE CADA CLUBE TERÁ DESFALQUE

Chelsea: contra o Aston Villa, no sábado (11), pela Premier League, e contra o Zenit-RUS, na terça-feira (14), pela Champions League;

Leeds United: contra o Liverpool, no domingo (12), pela Premier League;

Liverpool: contra o Leeds United, no domingo (12), pela Premier League;

Manchester City: contra o Leicester, no sábado (11), pela Premier League;