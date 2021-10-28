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CBF divulga mais rodadas da Série B: Botafogo não terá transmissão na TV Globo e jogará em um feriado

Alvinegro terá partidas contra Ponte Preta e Operário em um intervalo de quatro dias; equipe entra em campo no dia da Proclamação da República...
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Publicado em 

28 out 2021 às 16:47

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 16:47

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo, aos poucos, conhece as datas e horários dos últimos compromissos da Série B do Brasileirão. A CBF divulgou os detalhes de mais duas rodadas da competição nesta quinta-feira, dando detalhes sobre os duelos contra Ponte Preta e Operário.+ S/A: Botafogo fecha parceria com a XP para buscar investidores no exterior visando clube-empresa
A equipe comandada por Enderson Moreira jogará contra o Operário no dia 15 de novembro, feriado em homenagem à Proclamação da República. A partida será no Estádio Nilton Santos, às 16h.
Quatro dias antes o destino será em Campinas. O Alvinegro viaja a São Paulo para enfrentar a Ponte Preta, às 19h, no Moisés Lucarelli.
Os dois jogos não terão transmissão da TV Globo - ou seja, o Botafogo não será contemplado com televisão aberta neste período. De acordo com a CBF, os duelos serão transmitidos apenas pelo Premiere, canal de pay-per-view do grupo Globo.PARTIDAS DO BOTAFOGO:
35ª rodada - Ponte Preta x Botafogo - 11 de novembro - Moisés Lucarreli - Transmissão: Premiere
36ª rodada - Botafogo x Operário - 15 de novembro - Estádio Nilton Santos - Transmissão: Premiere

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