CBF divulga datas, locais e horários das semifinais do Brasileirão sub-23

Crédito: Fluminense e Juventude jogam a primeira partida das semifinais em casa (Gabriel Tadiotto/E.C.Juventude

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta terça, as datas, locais e horários das semifinais do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. As partidas decisivas da competição sub-23 serão realizadas nos dias 7 e 14 de janeiro. Por terem tido mais pontos na fase anterior, Ceará e Vila Nova (GO) decidirão em casa uma vaga na final do torneio.

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O Vozão terminou na liderança do Grupo C com 12 pontos após derrotar o Grêmio por 2 a 0, nesta segunda-feira, em Itaitinga-CE. O Alvinegro terá pela frente o Juventude, que ficou com a segunda colocação do grupo D com 9 pontos.

Do outro lado da chave, o Vila Nova (GO), que ficou com a segunda posição do Grupo C, com 10 pontos, decidirá a vaga no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, diante do Fluminense. O Tricolor carioca ficou em primeiro no Grupo D, mas com 9 pontos, um a menos que os goianos.

Juventude x CearáJogo de ida: 07/01, às 15h30 (de Brasília), no Homero Soldatelli (RS)Jogo de volta: 14/01, às 15h (de Brasília), no CT Cidade Vozão (CE)