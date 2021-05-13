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CBF divulga as dez primeiras rodadas da Série B, e Vasco estreará em um sábado, às 11h, em São Januário

Gigante da Colina fará a sua estreia diante do Operário-PR, em casa, pela manhã. Jogos diante de Ponte Preta e Cruzeiro, fora de casa, serão transmitidos pela TV Globo (aberta)...
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Publicado em 

12 mai 2021 às 21:01

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 21:01

Crédito: Restam poucos dias para o início do Campeonato Brasileiro - Série B (Rafael Ribeiro/Vasco
A Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, nesta quarta-feira (12), a tabela detalhada das dez primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro 2021. O campeonato terá início em uma sexta, dia 28 de maio, com quatro jogos. No dia seguinte, às 11h, o Vasco entrará em campo pela primeira vez no torneio, em São Januário, diante do Operário-PR.
> Confira a Tabela do Campeonato Brasileiro - Série BDe acordo com a tabela liberada, o Gigante da Colina terá duas das dez primeiras partidas transmitida pela Rede Globo de Televisão. Na 2ª rodada, o duelo com a Ponte Preta e na 6ª rodada, quando visitará o Cruzeiro, no Mineirão. Confira a tabela com os dez primeiros jogos da Série B ao clicar aqui.
Além deles, Ponte Preta x Cruzeiro (4ª rodada), Náutico x Botafogo (5ª rodada), Botafogo x Vitória (8ª rodada) e Cruzeiro x Coritiba (10ª rodada), também serão transmitidos.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
Antes da estreia, o Gigante da Colina terá pela frente a final da Taça Rio, torneio mata-mata disputado do 5º ao 8º colocado do Campeonato Carioca. Mais que um prêmio de consolação, o campeonato premiará em um R$ 1 milhão o vencedor, e terá o clássico entre Vasco e Botafogo, duas equipes que estarão presentes na Série B.
A primeira partida, no Estádio Nilton Santos, será às 11h05 deste domingo (16/5). O jogo de volta (22/5), em São Januário, será às 15h. Há vantagem de saldo de gols, mas não de pontos para o melhor classificado na Taça Guanabara.
> Garçons da Colina! Veja os jogadores que mais deram assistência aos gols de Cano pelo Vasco
Por fim, vale destacar que esta será uma Série B diferente, já que terá pela primeira vez cinco campeões nacionais. Além do Vasco (1974,1989,1997 e 2000), Botafogo (1968 e 1995), Cruzeiro (1966,2003, 2013 e 2014), Guarani (1978) e Coritiba (1985) estarão na disputa. Confira o calendário do Vasco
​1ª rodada (29/05)11h - Vasco da Gama x Operário - São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
2ª rodada (06/06)16h - Ponte Preta x Vasco da Gama - Moisés Lucarelli, Campinas (SP)
3ª rodada (12/06)19h - Brasil de Pelotas x Vasco da Gama - Bento Freitas, Pelotas (RS)
4ª rodada (16/06)19h - Vasco da Gama x Avaí - São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
5ª rodada (19/06)16h30 - Vasco da Gama x CRB - São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
6ª rodada (23/06)21h30 - Cruzeiro x Vasco da Gama - Mineirão, Belo Horizonte (MG)
7ª rodada (26/06)19h - Vasco da Gama x Brusque - São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
8ª rodada (29/06)21h30 - Goiás x Vasco da Gama - Hailé Pinheiro, Goiânia (GO)
9ª rodada (02/07)21h30 - Vasco da Gama x Confiança - São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
10ª rodada (10/07)16h30 - Vasco da Gama x Sampaio Corrêa - São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

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