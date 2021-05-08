CBF divulga a tabela detalhada da terceira fase da Copa do Brasil; veja as datas e os horários do jogos

A tabela detalhada da terceira fase da Copa do Brasil foi divulgada pela CBF na noite desta sexta-feira. Ao todo, 32 times vão disputar as vagas para as oitavas de final da competição em jogos de ida e volta. Além dos 20 clubes que passaram pelas duas primeiras etapas, nesta também entram os oito classificados para a Libertadores e os campeões da Série B do Brasileiro, Copa Verde e Copa do Nordeste de 2020.