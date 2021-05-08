CBF divulga a tabela detalhada da terceira fase da Copa do Brasil; veja as datas e os horários do jogos

A tabela detalhada da terceira fase da Copa do Brasil foi divulgada pela CBF na noite desta sexta-feira. Ao todo, 32 times vão disputar as vagas para as oitavas de final da competição em jogos de ida e volta. Além dos 20 clubes que passaram pelas duas primeiras etapas, nesta também entram os oito classificados para a Libertadores e os campeões da Série B do Brasileiro, Copa Verde e Copa do Nordeste de 2020.
+ Confira a tabela completa da Copa do BrasilConfira todos os jogos da terceira fase da Copa do Brasil:
América-MG x CriciúmaIda (20/05): às 19h - Independência (MG)Volta (27/05): às 20h - Heriberto Hulse (SC)
Vila Nova x BahiaIda (01/06): às 16h30 - Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (GO)Volta (09/06): 19h - Pituaçu (BA)
Cianorte x SantosIda (01/06): às 19h - Albino Turbay (PR)Volta (08/06): às 16h30 - Vila Belmiro (SP)
Fluminense x BragantinoIda (01/06): às 19h - Maracanã (RJ)Volta (08/06): às 19h - Nabi Abi Chedid (SP)
4 de Julho x São PauloIda (01/06): às 21h30 - Albertão (PI)Volta (08/06): às 19h - Morumbi (SP)
Boavista x VascoIda (01/06): 21h30 - Elcyr Resende (RJ)Volta (09/06): às 16h30 - São Januário (RJ)
Grêmio x BrasilienseIda (02/06): às 16h30 - Arena do Grêmio (RS)Volta (09/06): às 19h - Mané Garrincha (DF)
Chapecoense x ABCIda (02/06): às 16h30 - Arena Condá (SC)Volta (09/06): às 16h30 - Frasqueirão (RN)
Fortaleza x CearáIda (02/06): às 19h - Castelão (CE)Volta (10/06): às 19h - Castelão (CE)
Remo x Atlético-MGIda (02/06): às 19h - Baenão (PA)Volta (10/06): às 19h - Mineirão (MG)
Corinthians x Atlético-GOIda (02/06): às 21h30 - Arena Corinthians (SP)Volta (09/06): às 21h30 - Antônio Accioly (GO)
Coritiba x FlamengoIda ( 02/06): às 21h30 - Couto Pereira (PR)Volta (09/06): às 21h30 - Maracanã (RJ)
Cruzeiro x JuazeirenseIda (03/06): às 16h30 - Mineirão (MG)Volta (10/06): às 16h30 - Adauto Morais (BA)
Avaí x AthleticoIda (03/06): às 19h - Ressacada (SC)Volta (10/06): às 19h - Arena da Baixada (PR)
Vitória x InternacionalIda (03/06): às 19h - Barradão (BA)Volta (10/06): às 21h30 - Beira-Rio (RS)
CRB x PalmeirasIda (03/06): às 21h30 - Rei Pelé (AL)Volta (09/06): às 19h - Aliianz Parque (SP)