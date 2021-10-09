CBF detalha mais três rodadas do Brasileirão; Santos terá jogo na Globo

A CBF divulgou na noite desta sexta-feira (8) a tabela detalhada das rodadas 28 a 30 do Brasileirão. A Diretoria de Competições da CBF informou local, horário e datas das partidas que serão disputadas entre os dias 23 de outubro e 7 de novembro.O Santos terá duas partidas na Vila Belmiro, contra América-MG e Palmeiras. Fora de casa, o Peixe visitará o Athletico-PR. Destes jogos, o clássico será transmitido pela Globo. Os outros terão transmissão do Première e TNT Sports.Confira os detalhes desses jogos: