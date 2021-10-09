Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

CBF detalha mais três rodadas do Brasileirão; Santos terá jogo na Globo

Peixe briga para se afastar da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 out 2021 às 21:53

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 21:53

Crédito: Divulgação/Santos FC
A CBF divulgou na noite desta sexta-feira (8) a tabela detalhada das rodadas 28 a 30 do Brasileirão. A Diretoria de Competições da CBF informou local, horário e datas das partidas que serão disputadas entre os dias 23 de outubro e 7 de novembro.O Santos terá duas partidas na Vila Belmiro, contra América-MG e Palmeiras. Fora de casa, o Peixe visitará o Athletico-PR. Destes jogos, o clássico será transmitido pela Globo. Os outros terão transmissão do Première e TNT Sports.Confira os detalhes desses jogos:
23/10 (sab): Santos x América-MG, às 17h, na Vila Belmiro – Première - 28ª rodada30/10 (sab): Athletico x Santos, às 17h, na Arena da Baixada – TNT Sports - 29ª rodada07/11 (dom): Santos x Palmeiras, às 16h, na Vila Belmiro – Rede Globo, Première e TNT Sports - 30ª rodada

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde
Imagem de destaque
Batidas da fé: a força dos tambores do congo na Festa da Penha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados