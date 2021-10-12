CBF desmembra tabela e define datas e horários de mais três jogos do Corinthians no Brasileirão

Crédito: Pedro Alvarez

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desmembrou mais três rodadas do Campeonato Brasileiro, confirmando datas, horários e locais dos confrontos entre a 28ª e a 30ª jornada da competição, e assim o Corinthians soube quando fará dois de três jogos em casa em sua campanha. E um deles marcará o duelo em que o time poderá ter a Neo Química Arena lotada pela primeira vez após longo período atuando com portões fechados por causa da pandemia da Covid-19 e depois com capacidade de público reduzida em seu estádio. TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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O Corinthians terá pela frente Internacional, Chapecoense e Fortaleza nestas três rodadas que acabaram de ser desmembradas pela CBF. O primeiro destes confrontos será no próximo dia 24 de outubro, às 16h, no Beira-Rio.

Em seguida, o Timão receberá a Chapecoense no dia 30, às 17h, na Neo Química Arena, onde voltará a atuar em 6 de novembro, contra o Fortaleza, às 21h, pela 30ª rodada. E será justamente neste duelo que o Alvinegro poderá finalmente disponibilizar toda a capacidade da sua casa aos torcedores, pois a partir do dia 1º do próximo mês o Governo do Estado de São Paulo vai liberar que os estádios sejam utilizados sem restrições ao público.Neste momento, apenas 30% da capacidade do público está permitida e a partir do próximo sábado esse limite aumenta para 50%. Ainda assim, os torcedores deverão apresentar comprovante de vacinação ou teste negativo para Covid-19 para entrar no estádio.

Isso vale, por exemplo, para o duelo que o Corinthians fará com o Fluminense nesta quarta-feira, às 21h, na Neo Química Arena, pela 26ª rodada do Brasileirão, este com capacidade máxima ainda limitada a 14.600 pessoas no estádio, que é 30% da quantidade total que o local pode abrigar. Essa mesma carga de ingressos foi oferecida para o jogo contra o Bahia, no último dia 5, que marcou o reencontro da Fiel com o Timão após quase 20 meses com a equipe atuando com portões fechados em São Paulo.