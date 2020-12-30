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CBF desmembra rodadas do Brasileirão e Palmeiras terá quatro jogos em nove dias em janeiro

Clube terá mais um mês com um calendário cheio de viagens, compromissos e pouco tempo de recuperação, com datas do Brasileirão e da Libertadores
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Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 20:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 dez 2020 às 20:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
A Confederação Brasileira de Futebol desmembrou, nesta quarta-feira (30), mais quatro rodadas do Brasileirão 2020. Com um jogo atrasado diante do Corinthians para fazer, o Palmeiras terá um calendário 'insano' já no primeiro mês de 2021, inclusive com uma maratona de quatro jogos em um intervalo de nove dias.
>> Confira a tabela atualizada do Brasileirão e faça sua simulação
O jogo de ida diante do River Plate ocorrerá no dia 05 (terça-feira), e o duelo diante do Sport está marcado para o dia 09 de janeiro (sábado). No dia 12 (terça), o Palmeiras recebe o River Plate no Allianz Parque, pelo confronto de volta das semifinais da Copa Libertadores. Já no dia 15 (sexta-feira), o clube recebe o Grêmio no mesmo palco, pela 30ª rodada do Brasileirão.Três dias mais tarde, numa segunda-feira (18), será a vez do Verdão receber o seu maior rival, o Corinthians, também no Allianz Parque, para cumprir jogo atrasado da 28ª rodada. Logo após o Dérbi, o time de Abel Ferreira viaja para o Rio de Janeiro, onde encara o Flamengo, no dia 21 (quinta-feira), e já embarca para Ceará para enfrentar o Vozão no dia 24 (domingo).
>> Hulk, Diego Costa… Veja bons atacantes que estão buscando time para 2021
No dia 27 de janeiro (quarta), o Palmeiras também recebe o Vasco no Allianz Parque, para jogo remarcado da primeira rodada do Brasileirão. Quatro dias depois, no dia 31 (domingo), o clube teria que enfrentar o Botafogo em São Paulo, mas, caso o Verdão avance para a final da Libertadores, a rodada teria que ser adiada, uma vez que a grande decisão do torneio continental está marcada para o dia 30.

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