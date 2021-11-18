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CBF define janelas de transferências em 2022; veja quando Palmeiras poderá contratar

Datas determinam apenas o período em que os times podem acertar com jogadores de outros países, não se aplicando a negócios nacionais
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LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2021 às 12:00

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 12:00

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), juntamente com a FIFA, definiu as datas das janelas internacionais de transferências no Brasil em 2022. A primeira estará aberta entre 1 de fevereiro 25 de abril, enquanto a segunda estará entre 18 de julho e 15 de agosto. A informação foi divulgada pelo jornalista Marcel Rizzo, do UOL.As janelas voltaram ao padrão seguido antes de 2021, quando, em decorrência da pandemia da Covid-19, a primeira sofreu uma alteração e teve seu início três meses depois do normal. A outra, por outro lado, sofreu uma pequena alteração, à pedido da CBF, abrindo e fechando mais tarde – normalmente, ela decorria entre 1 e 30 de julho.
As datas determinam apenas o período em que as equipes podem contratar jogadores de outros países, não se aplicando a transferências nacionais.
De acordo com o calendário apresentado pela CBF, a próxima temporada começará no dia 26 de janeiro, com os estaduais. O Brasileirão, por sua vez, tem sua primeira rodada marcada para o dia 10 de Abril.
Crédito: AndersonBarroseAbelFerreira(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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