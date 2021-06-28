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CBF define equipe de arbitragem para Cuiabá x Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro

Rodolpho Toski Marques será o árbitro principal da partida, que será disputada em Cuiabá
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Publicado em 28 de Junho de 2021 às 18:00

LanceNet

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Publicado em 

28 jun 2021 às 18:00
Crédito: Reprodução/CBF
A CBF divulgou nesta segunda-feira a escala de arbitragem para os jogos da oitava rodada do Campeonato Brasileiro, entre eles o duelo entre Cuiabá e Flamengo, na próxima quinta, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal.
+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de GersonO escolhido para apitar a partida foi Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR), que será auxiliado por Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa/GO) e Sidmar dos Santos Meurer (PR). O quarto árbitro será Alinor Silva da Paixão (MT).
A equipe do VAR será chefiada por Jean Pierre Goncalves Lima (RS), que terá André da Silva Bitencourt (RS) como auxiliar. Ana Paula da Silva Oliveira (SP) completa a equipe como observadora.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Brasileiro
Com nove pontos em cinco partidas, o Flamengo ocupa a décima colocação na tabela do Brasileirão e busca uma recuperação após ser derrotado pelo Juventude, no domingo.

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