CBF define equipe de arbitragem para Cuiabá x Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro

Crédito: Reprodução/CBF

A CBF divulgou nesta segunda-feira a escala de arbitragem para os jogos da oitava rodada do Campeonato Brasileiro, entre eles o duelo entre Cuiabá e Flamengo, na próxima quinta, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal.

+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de GersonO escolhido para apitar a partida foi Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR), que será auxiliado por Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa/GO) e Sidmar dos Santos Meurer (PR). O quarto árbitro será Alinor Silva da Paixão (MT).

A equipe do VAR será chefiada por Jean Pierre Goncalves Lima (RS), que terá André da Silva Bitencourt (RS) como auxiliar. Ana Paula da Silva Oliveira (SP) completa a equipe como observadora.

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