futebol

CBF define datas das 10 primeiras rodadas do Brasileirão. Confira jogos do Santos

Peixe estreia no dia 29 de maio e terá dois jogos transmitidos na TV Globo...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 10:38

LanceNet

Crédito: Santos vai estrear no Campeonato Brasileiro diante do Bahia (Felipe Oliveira / EC Bahia
A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) detalhou as dez primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira. O Santos estreia fora de casa no dia 29 contra o Bahia, às 19 horas, em Pituaçu. O único clássico definido dessas primeiras rodadas pela CBF será contra o São Paul0, na Vila Belmiro.
O Peixe terá dois jogos na Globo, a partida contra o Fluminense no Maracanã na quarta rodada para o estado de São Paulo e diante o Atlético-MG em Minas com reencontro com o Cuca na sétima rodada para o estado de Minas Gerais. Seis jogos em casa foram definidos neste primeiro turno contra: Ceará, Juventude, São Paulo, Atlético-MG, Sport e Athletico-PR.
Os outros quatro confrontos fora de casa são contra: Bahia, Fluminense, Grêmio e América-MG. Na última edição do Campeonato Brasileiro, o Santos terminou na oitava colocação com 54 pontos, o que deu a classificação do clube para a fase eliminatória da Copa Libertadores.
Veja os duelos do Santos nas primeiras dez rodadas do Campeonato Brasileiro:
29/05: Bahia x Santos - 19 horas (Pituaçu) - Premiere e TNT05/06: Santos x Ceará - 19 horas (Vila Belmiro) - Premiere e TNT12/06: Santos x Juventude - 19 horas (Vila Belmiro) - Premiere e TNT16/06: Fluminense x Santos - 19h30min (Maracanã) - TV Globo e Premiere19/06: Santos x São Paulo - 18 horas (Vila Belmiro) - Premiere23/06: Grêmio x Santos - 20h30min (Arena do Grêmio) - Premiere27/06: Santos x Atlético-MG - 16 horas (Vila Belmiro) - TV Globo e Premiere30/06: Santos x Sport - 20h30min (Vila Belmiro) - Premiere04/07: América-MG x Santos - 11 horas (Independência) - Premiere07/07: Santos x Athletico-PR - 19 horas (Vila Belmiro) - TNT

