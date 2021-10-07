CBF convoca Luany, do Fluminense, para Seleção Brasileira de Futebol Feminino Sub-20

Nesta quinta-feira, a CBF convocou atletas para o próximo período de treinamentos da Seleção Brasileira de Futebol Feminino Sub-20. Entre os nomes, Luany, atacante do Fluminense, foi uma das selecionadas. A equipe irá realizar treinos entre 18 e 26 de outubro. Durante os oito dias de preparação, a Seleção irá enfrentar o time do Paraguai em amistosos nos dias 22 e 25 deste mês, no Centro de Treinamento de Altorendimento Asociacion Paraguaya de Fútbol, em Assunção, Paraguai. Assim, a jogadora irá desfalcar a equipe tricolor nos jogos contra Serra Macaense, no dia 20 de outubro, e Boavista, no dia 24, válidos pelo Carioca Feminino Adulto.