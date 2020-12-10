CBF confirma Maracanã como palco do primeiro jogo da final do Brasileiro Sub-17 entre Fluminense e Athletico

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O jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro Sub-17, entre Fluminense e Athletico-PR, será disputado no estádio mais famoso do país, o Maracanã. A escolha do palco foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em seu site oficial. A partida está marcada para a próxima segunda-feira, às 16h30 (horário de Brasília).

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Durante a campanha, o Tricolor mandou todos os seus compromissos no estádio das Laranjeiras. No entanto, o local receberá o clássico Fluminense x Flamengo no mesmo dia, às 15h30, pelo Brasileirão Sub-20. Assim, o clube optou por jogar no mesmo palco em que manda as partidas do profissional.

A partida de volta da decisão será na segunda-feira seguinte (21), às 15h, em Curitiba, mas ainda não tem o palco definido. Nas fases anteriores, o Athletico disputou os jogos no CT do Caju.