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CBF confirma Maracanã como palco do primeiro jogo da final do Brasileiro Sub-17 entre Fluminense e Athletico

Estádio receberá o jogo de ida da decisão na próxima segunda-feira, às 16h30 (de Brasília)...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2020 às 14:41

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 14:41

Crédito: Reprodução/Twitter
O jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro Sub-17, entre Fluminense e Athletico-PR, será disputado no estádio mais famoso do país, o Maracanã. A escolha do palco foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em seu site oficial. A partida está marcada para a próxima segunda-feira, às 16h30 (horário de Brasília).
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Durante a campanha, o Tricolor mandou todos os seus compromissos no estádio das Laranjeiras. No entanto, o local receberá o clássico Fluminense x Flamengo no mesmo dia, às 15h30, pelo Brasileirão Sub-20. Assim, o clube optou por jogar no mesmo palco em que manda as partidas do profissional.
A partida de volta da decisão será na segunda-feira seguinte (21), às 15h, em Curitiba, mas ainda não tem o palco definido. Nas fases anteriores, o Athletico disputou os jogos no CT do Caju.
Para chegar à grande final, o Fluminense eliminou o São Paulo nas semifinais. A decisão foi nas cobranças de pênaltis após o Tricolor carioca perder o jogo de ida (2 a 1) e vencer nas Laranjeiras na partida de volta (3 a 2). Já o Furacão garantiu a vaga na decisão após passar pelo Flamengo, com um empate sem gols fora de casa e uma vitória por 2 a 0, em Curitiba.

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