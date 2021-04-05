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CBF confirma arbitragem de Leandro Vuaden na Supercopa do Brasil entre Palmeiras e Flamengo

Partida entre rivais interestaduais será realizada no próximo domingo (11)
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Publicado em 05 de Abril de 2021 às 18:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2021 às 18:22
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O árbitro Leandro Pedro Vuaden foi o escolhido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para apitar a partida entre Flamengo e Palmeiras, válida pela Supercopa do Brasil, que ocorrerá no próximo domingo (11).>> Rony desperta interesse de clube europeu, Boca Juniors negocia com atacante… O Dia do Mercado
Com 45 anos de idade, Vuaden é um árbitro experiente e com ampla rodagem na primeira divisão nacional, apitando 21 confrontos na elite do futebol brasileiro na última temporada, incluindo os dois jogos do Verdão contra o São Paulo.Ao seu lado, estarão os assistentes Rafael da Silva Alves (FIFA) e Jorge Eduardo Bernardi. O VAR, por sua vez, será comandado por Wagner Reway.
Antes da Supercopa do Brasil, porém, o Palmeiras ainda entra em campo na próxima quarta-feira (07), contra o Defensa y Justicia, pela Recopa Sul-Americana, às 21h30 (horário de Brasília). O Flamengo, por sua vez, entra em campo às 21h desta segunda-feira (5), contra o Madureira, pelo Campeonato Carioca.

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