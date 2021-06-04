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futebol

CBF confirma arbitragem de estreante na Série A em Palmeiras x Chapecoense

Léo Simão Holanda já foi quarto árbitro, mas jamais comandou uma partida oficial na primeira divisão do futebol nacional
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LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2021 às 13:30

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 13:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta sexta-feira (04), a escalação de arbitragem da partida entre Palmeiras e Chapecoense, pela segunda rodada do Brasileirão. Para o confronto, foi selecionado o árbitro Léo Simão Holanda, de 31 anos.
>> ATUAÇÕES: Oportunista, Willian decide em vitória do Palmeiras sobre o CRB>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação
O jovem juiz nunca apitou uma partida do Verdão, tampouco um embate da primeira divisão nacional. Ele, no entanto, esteve presente, como quarto árbitro, em diversos jogos de Série A nos últimos anos, incluindo a derrota palestrina para o Ceará, por 2 a 1, em 2021.Ao seu lado, estarão os assistentes Nailton Junior de Sousa Oliveira e Cleberson do Nascimento Leite. O árbitro de vídeo, por sua vez, terá responsabilidade de Caio Max Augusto Vieira.
A partida entre Palmeiras e Chapecoense está marcada para o próximo domingo (06), às 18h15 (horário de Brasília), no Allianz Parque.

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