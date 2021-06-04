CBF confirma arbitragem de estreante na Série A em Palmeiras x Chapecoense

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta sexta-feira (04), a escalação de arbitragem da partida entre Palmeiras e Chapecoense, pela segunda rodada do Brasileirão. Para o confronto, foi selecionado o árbitro Léo Simão Holanda, de 31 anos.

O jovem juiz nunca apitou uma partida do Verdão, tampouco um embate da primeira divisão nacional. Ele, no entanto, esteve presente, como quarto árbitro, em diversos jogos de Série A nos últimos anos, incluindo a derrota palestrina para o Ceará, por 2 a 1, em 2021.Ao seu lado, estarão os assistentes Nailton Junior de Sousa Oliveira e Cleberson do Nascimento Leite. O árbitro de vídeo, por sua vez, terá responsabilidade de Caio Max Augusto Vieira.