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futebol

CBF confirma alterações no calendário de jogos do Fluminense

Morte do filho do técnico Arce, do Cerro Porteño, resultou no adiamento da partida entre o time paraguaio e o Tricolor. Jogos do Brasileiro e da Copa do Brasil sofreram mudanças...
LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2021 às 21:00

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 21:00

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Foram confirmadas nesta terça-feira alterações no calendário de jogos do Fluminense. Como o jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores foi adiado - pela morte do filho do técnico Arce, do Cerro Porteño - jogos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro sofreram alterações.A partida contra o time paraguaio foi adiada desta terça-feira (20/7) para o dia 3 de agosto, data prevista para o segundo jogo do Tricolor contra o Criciúma, este o segundo do duelo válido pelas oitavas de final do mata-mata. Tal confronto foi antecipado para 31 de julho.
Neste último dia de julho ocorreria o duelo do Fluminense contra o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro. Esta partida está, agora, com data indefinida. A Rádio Globo informou tais mudanças primeiramente.
Confira a nova sequência de jogos do Fluminense:24/7 - Palmeiras x Fluminense (Brasileiro)27/7 - Criciúma x Fluminense (Copa do Brasil)31/7 - Fluminense x Criciúma (Copa do Brasil)3/8 - Fluminense x Cerro Porteño (Libertadores)Sem data definida - Fluminense x Juventude

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