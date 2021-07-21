CBF confirma alterações no calendário de jogos do Fluminense

Foram confirmadas nesta terça-feira alterações no calendário de jogos do Fluminense. Como o jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores foi adiado - pela morte do filho do técnico Arce, do Cerro Porteño - jogos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro sofreram alterações.A partida contra o time paraguaio foi adiada desta terça-feira (20/7) para o dia 3 de agosto, data prevista para o segundo jogo do Tricolor contra o Criciúma, este o segundo do duelo válido pelas oitavas de final do mata-mata. Tal confronto foi antecipado para 31 de julho.