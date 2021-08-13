CBF confirma ajustes no calendário para não desfalcar clubes durante a Data FIFA de setembro

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Nesta sexta-feira, a CBF anunciou um reajuste no calendário do futebol brasileirão para que não desfalque os times durante a próxima Data FIFA, que ocorre entre os dias 30 de agosto e 9 de setembro. Com as alterações feitas para a próxima janela de confrontos internacionais, não haverá mais partidas válidas pelas quartas de final e semifinais da Copa do Brasil.

> Tite definiu! Veja os convocados para os jogos da Seleção pelas EliminatóriasDessa maneira, apenas a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro acontecerá neste intervalo de tempo. No entanto, a CBF informou que a Diretoria de Competições da CBF irá adiar as partidas dos clubes que tiverem jogadores convocados pela Seleção Brasileira.

> Veja a tabela da Copa do Brasil

VEJA A NOTA DA CBF NA ÍNTEGRA:

A CBF anunciou, nesta sexta-feira (13), um reajuste no calendário do futebol brasileiro para não desfalcar os clubes durante a Data FIFA de setembro. A entidade fez alterações para a próxima janela de confrontos internacionais, que não terá mais as partidas válidas pelas quartas de final e semifinais da Copa Intelbras do Brasil.

A próxima Data FIFA prevê três jogos pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo, com jogadores à disposição de suas seleções entre os dias 30 de agosto a 9 de setembro. Com as mudanças anunciadas pela CBF, apenas a 19ª rodada do Brasileirão Assaí acontecerá neste intervalo de tempo. No entanto, a Diretoria de Competições da CBF comunicou que irá adiar as partidas dos clubes que tiverem jogadores convocados pela Seleção Brasileira.

A decisão considera o momento atípico que vivemos, com duas temporadas (2020 e 2021) em sequência em decorrência da interrupção do calendário de 2020, por conta da pandemia de coronavírus. A alteração tem como objetivo permitir o perfeito andamento das competições previstas, privilegiando o equilibro técnico dos campeonatos.

Data FIFA de setembro (30 de agosto a 9 de setembro)

- sem jogos da Copa Intelbras do Brasil

- será disputada apenas a 19ª rodada do Brasileirão Assaí, com adiamento dos jogos dos clubes tiverem jogadores convocados pela Seleção Brasileira

- as novas datas destas partidas serão anunciadas posteriormente

Com as mudanças no calendário, a Copa Intelbras do Brasil ganhou novas datas para a sequência da competição, que são:

Novas datas bases da Copa do Brasil

- Volta das quartas da final: 15 de setembro

- Ida das semifinais: 20 de outubro

- Volta das semifinais: 27 de outubro

- Ida da final: 8 de dezembro