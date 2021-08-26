CBF confirma adiamento de jogos na próxima Data Fifa; Palmeiras ficará duas semanas sem jogar

A CBF confirmou, nesta quarta-feira (25) que vai adiar os jogos do Brasileirão de equipes com atletas convocados pela Seleção Brasileira para a próxima Data Fifa, na qual o Brasil terá três jogos pelas Eliminatórias da Copa de 2022. A informação foi publicada pela Rádio Itatiaia.Assim, Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG e São Paulo terão suas partidas pela 19ª rodada do Brasileirão remarcadas.Por conta da convocação do goleiro Weverton, o Verdão terá seu jogo contra o Ceará adiado e, com isso, ficará duas semanas sem entrar em campo – do dia 28 de agosto, quando enfrenta o Athletico-PR, até o dia 11 de setembro, quando pega o Flamengo. Por fim, Gustavo Gómez e Joaquín Piquerez, convocados por suas respectivas seleções, também não desfalcarão o Alviverde.