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futebol

CBF confirma adiamento de jogos na próxima Data Fifa; Palmeiras ficará duas semanas sem jogar

Weverton, Gómez e Piquerez foram convocados por suas seleções, mas não desfalcarão o Verdão
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Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2021 às 07:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
A CBF confirmou, nesta quarta-feira (25) que vai adiar os jogos do Brasileirão de equipes com atletas convocados pela Seleção Brasileira para a próxima Data Fifa, na qual o Brasil terá três jogos pelas Eliminatórias da Copa de 2022. A informação foi publicada pela Rádio Itatiaia.Assim, Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG e São Paulo terão suas partidas pela 19ª rodada do Brasileirão remarcadas.Por conta da convocação do goleiro Weverton, o Verdão terá seu jogo contra o Ceará adiado e, com isso, ficará duas semanas sem entrar em campo – do dia 28 de agosto, quando enfrenta o Athletico-PR, até o dia 11 de setembro, quando pega o Flamengo. Por fim, Gustavo Gómez e Joaquín Piquerez, convocados por suas respectivas seleções, também não desfalcarão o Alviverde.
O Palmeiras pode sofrer mais desfalques por conta de mudanças esperadas na lista do técnico Tite. O Brasil não poderá contar com diversos jogadores que atuam na Europa, após as ligas do Reino Unido (Premier League), da Itália (Serie A) e da Espanha (La Liga) anunciarem que não liberarão seus atletas para zonas que ainda sofrem severamente com a pandemia de Covid-19.

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