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CBF atende pedido do Flamengo, e Natan é liberado de período na Seleção Brasileira Sub-20

Zagueiro havia sido convocado para a disputa de torneio amistoso na Granja Comary...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2020 às 15:45

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 15:45

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Atendendo à solicitação feita pelo Flamengo, a CBF liberou o zagueiro Natan de período com a Seleção Brasileira Sub-20, o qual será realizado entre 7 e 18 de dezembro, na Granja Comary, com a disputa de um torneio com Bolívia, Chile e Peru. Assim, o defensor estará à disposição de Rogério Ceni no Ninho do Urubu, podendo ser utilizado nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro.
Depois de alcançar o status de titular com Domènec Torrent, Natan perdeu espaço com Rogério Ceni. Nos seis jogos do treinador, o jovem atuou somente contra o Atlético-GO, entrando após o intervalo. Com a volta de Rodrigo Caio e os votos de confiança dados a Léo Pereira e Gustavo Henrique, o camisa 31 precisará conquistar o seu espaço nos treinos para vencer a concorrência.
Por outro lado, o zagueiro de 19 anos, formado no Ninho, "perderá" o último período de preparação da Seleção Brasileira Sub-20 para o Sul-Americano da categoria, que será disputado entre 2 e 27 de fevereiro de 2021, na Colômbia.
A lista final do técnico André Jardine está prevista para o fim de dezembro.

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