CBF anuncia homenagem às vítimas de incêndio: 'Futebol brasileiro está de luto'

Familiares e amigos das vítimas fazem uma oração em frente ao centro de treinamento do Flamengo em Vargem Grande, zona oeste do Rio, atingido por um incêndio Crédito: Adriano Fontes/Agência Estado

A CBF vai fazer homenagens às vítimas do incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo em suas competições, nos próximos dias, e avisou que os jogadores da seleção brasileira sub-20 vão entrar em campo com uma faixa preta no braço em seu último jogo no Sul-Americano da categoria, no domingo.

"O futebol brasileiro está de luto. A CBF se une em solidariedade e orações às famílias das vítimas e ao Flamengo, neste momento de enorme tristeza. Que todos tenham muita força para ultrapassar este momento trágico, que interrompeu sonhos de protagonismo nos gramados e fora deles", registrou a entidade, em comunicado.

"Todas as partidas de competições organizadas pela CBF terão um minuto de silêncio, na próxima rodada, em homenagem às vítimas. A seleção brasileira sub-20 entrará em campo, na rodada final do Sul-Americano da categoria, usando luto nos uniformes. As bandeiras da sede da CBF serão mantidas a meio-mastro, durante o luto oficial decretado pelas autoridades", informou a CBF.

O incêndio no Centro de Treinamento George Helal, mais conhecido como Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, aconteceu na madrugada desta sexta-feira e deixou dez mortos e três feridos. Ainda não há informações oficiais sobre as causas e nem a identidade das vítimas.

Jogadores e ex-jogadores do Flamengo lamentam tragédia no Ninho do Urubu Crédito: Reprodução/Instagram

"A tragédia causada pelo incêndio no Centro de Treinamentos do Clube de Regatas do Flamengo atinge, profundamente, a todos no futebol brasileiro. A perda é imensurável. Todas as vítimas são pessoas que investiram suas vidas e esperanças no futebol. Cada uma dessas vidas é preciosa e insubstituível", disse a CBF.

A Fifa também se manifestou sobre o episódio trágico no Rio. "É com imensa tristeza que recebemos a notícia do incêndio no centro de treinamento do Flamengo, no Rio de Janeiro. Os pensamentos e orações de toda a comunidade do futebol vão para as vítimas, suas famílias e a torcida rubro-negra nesse momento de dor. #ForçaFlamengo", escreveu a entidade, nas redes sociais.