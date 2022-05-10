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CBF altera horário do jogo entre Botafogo e Fortaleza, no Nilton Santos, pelo Brasileirão. Confira!

Glorioso volta a campo pela 6ª rodada da competição nacional no próximo domingo, diante do Leão do Pici, às 16h. Antes, equipe encara o Ceiândia, na quinta, pela Copa do Brasil...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 12:55

LanceNet

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Publicado em 

10 mai 2022 às 12:55
Após vencer o clássico diante do Flamengo, o Botafogo encara o Fortaleza, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo. Com isso, a CBF decidiu alterar o horário da partida, que agora será realizada às 16h.Antes disso, os comandados do português Luís Castro medirão força com o Ceilândia-DF, na quinta, também no Nilton Santos, às 21h30. Na partida de ida, o Glorioso goleou por 3 a 0, no Mané Garrincha, e abriu uma boa vantagem no confronto.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
Com o triunfo sobre o rival, o Alvinegro soma oito pontos e ocupa a oitava colocação. A diferença para o América-MG, atual quarto colocado, é de apenas um ponto, e a equipe carioca segue invicta com Luís Castro à beira do gramado. Vale lembrar que na derrota para o Corinthians, na estreia da competição, o português ficou de fora.
+ Botafogo se mantém neutro sobre Liga, quer diálogo e revisão de valores
Na tarde da última segunda-feira, o Glorioso abriu a venda de ingressos para a partida contra o Fortaleza. Cabe salientar que os bilhetes estão disponíveis apenas para os sócios-torcedores por enquanto. A equipe busca mais uma vitória para entrar no G4 e embalar de vez na competição.
Crédito: BotafogoencaraoFortaleza,nopróximodomingo,às16h,noNiltonSantos(Foto:VítorSilva/Botafogo

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