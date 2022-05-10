CBF altera horário do jogo entre Botafogo e Fortaleza, no Nilton Santos, pelo Brasileirão. Confira!

Após vencer o clássico diante do Flamengo, o Botafogo encara o Fortaleza, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo. Com isso, a CBF decidiu alterar o horário da partida, que agora será realizada às 16h.Antes disso, os comandados do português Luís Castro medirão força com o Ceilândia-DF, na quinta, também no Nilton Santos, às 21h30. Na partida de ida, o Glorioso goleou por 3 a 0, no Mané Garrincha, e abriu uma boa vantagem no confronto.

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Com o triunfo sobre o rival, o Alvinegro soma oito pontos e ocupa a oitava colocação. A diferença para o América-MG, atual quarto colocado, é de apenas um ponto, e a equipe carioca segue invicta com Luís Castro à beira do gramado. Vale lembrar que na derrota para o Corinthians, na estreia da competição, o português ficou de fora.

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Na tarde da última segunda-feira, o Glorioso abriu a venda de ingressos para a partida contra o Fortaleza. Cabe salientar que os bilhetes estão disponíveis apenas para os sócios-torcedores por enquanto. A equipe busca mais uma vitória para entrar no G4 e embalar de vez na competição.