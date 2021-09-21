Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

CBF altera horário do clássico entre São Paulo e Santos, pelo Brasileirão

Jogo vale pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro e está marcado para o dia 7 de outubro, às 18h30. Clássico é o quarto jogo entre as equipes no ano...

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 17:13

LanceNet

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
A CBF alterou o horário da partida entre São Paulo e Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, que acontecerá no Morumbi, está marcado para o dia 7 de outubro e, com o novo horário, a bola rola a partir das 18h30.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
A decisão foi tomada pela CBF para evitar um choque de horários da partida do Tricolor e do Peixe com o jogo da Seleção Brasileira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo contra a Venezuela, às 20h30, fora de casa.
Com isso, o jogo que estava previamente marcado para às 19h (podendo terminar depois das 20h30), foi alterado para começar às 18h30.Este será o quarto San-são do ano. No dia 10 de janeiro, pelo Brasileirão da última temporada, o Santos venceu o São Paulo por 1 a 0, no Morumbi.
Dois meses depois, no dia 6 de março, o Tricolor recebeu o Santos e venceu por 4 a 0, em partida do Paulistão de 2021.
Depois, no dia 20 de junho, as equipes se enfrentaram pelo Brasileirão, na Vila Belmiro, e o jogo terminou em 2 a 0 para o alvinegro.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados