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futebol

CBF altera horário da partida entre Flamengo e América-MG

Data e local da partida, válida pela terceira rodada do Brasileirão, foram mantidos...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2021 às 14:55

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 14:55

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Depois de alterar o horário da estreia do Flamengo na Copa do Brasil, a CBF fez uma alteração na próxima partida do Rubro-Negro no Brasileirão. O jogo contra o América-MG, no próximo domingo no Maracanã, será realizado às 16h, e não às 20h30, como inicialmente previsto. Veja os detalhes da tabela clicando aqui!De acordo com a CBF, a mudança na partida entre Flamengo e América-MG foi solicitada pelo Grupo Globo, que transmitirá a partida no próximo domingo.+ Começou o Brasileirão! Conheça o novo aplicativo de resultados do LANCE!A partir desta terça-feira, quando o Flamengo informou que o técnico Rogério Ceni testou positivo para Covid-19 e está em isolamento, o time trabalha sob o comando de Maurício Souza, técnico do Sub-20, e o auxiliar Márcio Torres.

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