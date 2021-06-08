CBF altera horário da partida entre Flamengo e América-MG

Depois de alterar o horário da estreia do Flamengo na Copa do Brasil, a CBF fez uma alteração na próxima partida do Rubro-Negro no Brasileirão. O jogo contra o América-MG, no próximo domingo no Maracanã, será realizado às 16h, e não às 20h30, como inicialmente previsto. Veja os detalhes da tabela clicando aqui!De acordo com a CBF, a mudança na partida entre Flamengo e América-MG foi solicitada pelo Grupo Globo, que transmitirá a partida no próximo domingo.+ Começou o Brasileirão! Conheça o novo aplicativo de resultados do LANCE!A partir desta terça-feira, quando o Flamengo informou que o técnico Rogério Ceni testou positivo para Covid-19 e está em isolamento, o time trabalha sob o comando de Maurício Souza, técnico do Sub-20, e o auxiliar Márcio Torres.