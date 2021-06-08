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futebol

CBF altera horário da partida de ida entre Coritiba e Flamengo, pela Copa do Brasil

Clubes se enfrentam nesta quinta-feira, no Couto Pereira, às 19h...

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 11:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jun 2021 às 11:05
Crédito: Alexandre VidalFlamengo
A partida entre Coritiba e Flamengo, na quinta-feira pela terceira fase da Copa do Brasil, sofreu uma alteração e agora está marcada para às 19h. A mudança foi publicada pela CBF. Inicialmente, a partida estava prevista para às 21h30. Será a estreia do Rubro-Negro na atual edição, enquanto o Coxa passou por Operário-PR e União-MT nas fases anteriores, disputadas em jogos únicos.
Depois da ida, no Couto Pereira, Flamengo e Coritiba decidirão uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil na próxima quarta, dia 16, no Maracanã.
+ Confira todos confrontos e as datas da terceira fase da Copa do Brasil!

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