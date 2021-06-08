CBF altera horário da partida de ida entre Coritiba e Flamengo, pela Copa do Brasil

A partida entre Coritiba e Flamengo, na quinta-feira pela terceira fase da Copa do Brasil, sofreu uma alteração e agora está marcada para às 19h. A mudança foi publicada pela CBF. Inicialmente, a partida estava prevista para às 21h30. Será a estreia do Rubro-Negro na atual edição, enquanto o Coxa passou por Operário-PR e União-MT nas fases anteriores, disputadas em jogos únicos.