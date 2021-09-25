CBF altera data e horário do jogo entre Confiança e Vasco, pela 28ª rodada da Série B, em Sergipe

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu alterar a data e o horário da partida entre Confiança (SE) e Vasco pela 28ª rodada da Série B. O jogo seria realizado na sexta-feira, dia 1, às 21h30, porém foi adiado para o domingo. Com isso, o Cruz-Maltino visitará a equipe sergipana, dia 3, domingo, às 18h15, no Estádio Lourival Batista.De acordo com o site da entidade, a alteração aconteceu em concordância da emissora detentora dos direitos da competição: A TV Globo. Dessa forma, o Vasco terá mais tempo para se preparar para a partida, que é essencial para a arrancada da equipe em busca do G4.

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Antes de enfrentar os sergipanos, o Gigante da Colina entrará em campo em mais uma oportunidade. Na próxima segunda-feira, os comandados de Fernando Diniz encaram o Goiás, às 20h, em São Januário. Para o jogo, o time contará com o retorno de dois jogadores, porém Léo Matos não estará à disposição, já que foi expulso contra o Brusque.

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