Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • CBF acata pedido do Cruzeiro e duelo com a Ponte Preta será na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas
futebol

CBF acata pedido do Cruzeiro e duelo com a Ponte Preta será na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas

A Raposa levará o duelo com a Macaca para fora de BH para receber o seu torcedor no estádio, já que na capital mineira a presença de público está proibida...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 set 2021 às 19:16

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 19:16

Crédito: A Arena do Jacaré está sendo preparada para receber o Cruzeiro na Série B-(Divulgação/Arena do Jacaré
O Cruzeiro conseguiu junto a CBF mudar o seu jogo contra a Ponte Preta para a Arena do Jacaré, O duelo será no sábado, 11 de setembro, às 11h, pela Série B. O time mineiro já havia obtido a autorização do STJD para atuar fora de Belo Horizonte. A mudança de local do jogo foi uma demanda da Raposa para receber sua torcida no estádio, já que a capital mineira vetou a presença de público nos estádios após mau comportamento dos torcedores em jogos do Cruzeiro, na Série B, e Atlético-MG, na Libertadores. Até o momento, o Cruzeiro poderá colocar 3900 torcedores na Arena do Jacaré, mas se o Democrata de Sete Lagoas, administrador do estádio, apresentar um laudo ao Corpo de Bombeiros mostrando que o local está em boas condições, a carga de ingressos poderá ser ampliada. O resultado da perícia deve sair até o meio da próxima semana. Assim, o Cruzeiro poderá ter 5 mil pessoas presentes contra a Macaca. Outra solicitação do clube azul foi a homologação do estádio para utilização do VAR, que agora está presente na segunda divisão nacional. Além do duelo contra a Ponte Preta, o Cruzeiro pretende receber o Operário-PR na Arena do Jacaré, pela 24ª rodada da Série B, dia 16 de setembro. Por isso, o time azul e o Democrata estão trabalhando para deixar o gramado em condições até o jogo diante da Macaca.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos
Imagem de destaque
Romaria dos Homens: família chama a atenção com Santa iluminada
Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados