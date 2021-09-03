CBF acata pedido do Cruzeiro e duelo com a Ponte Preta será na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas

O Cruzeiro conseguiu junto a CBF mudar o seu jogo contra a Ponte Preta para a Arena do Jacaré, O duelo será no sábado, 11 de setembro, às 11h, pela Série B. O time mineiro já havia obtido a autorização do STJD para atuar fora de Belo Horizonte. A mudança de local do jogo foi uma demanda da Raposa para receber sua torcida no estádio, já que a capital mineira vetou a presença de público nos estádios após mau comportamento dos torcedores em jogos do Cruzeiro, na Série B, e Atlético-MG, na Libertadores. Até o momento, o Cruzeiro poderá colocar 3900 torcedores na Arena do Jacaré, mas se o Democrata de Sete Lagoas, administrador do estádio, apresentar um laudo ao Corpo de Bombeiros mostrando que o local está em boas condições, a carga de ingressos poderá ser ampliada. O resultado da perícia deve sair até o meio da próxima semana. Assim, o Cruzeiro poderá ter 5 mil pessoas presentes contra a Macaca. Outra solicitação do clube azul foi a homologação do estádio para utilização do VAR, que agora está presente na segunda divisão nacional. Além do duelo contra a Ponte Preta, o Cruzeiro pretende receber o Operário-PR na Arena do Jacaré, pela 24ª rodada da Série B, dia 16 de setembro. Por isso, o time azul e o Democrata estão trabalhando para deixar o gramado em condições até o jogo diante da Macaca.