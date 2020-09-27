Cazares treina forte com o elenco e projeta estreia pelo Corinthians

O Corinthians vive a expectativa pela estreia de Cazares já nesta quarta-feira, em partida diante do Atlético-GO, adiada da primeira rodada. E se depender do equatoriano isso vai acontecer em breve, na Neo Química Arena, já que tem trabalhado forte para poder ajudar os companheiros dentro de campo.Em vídeo divulgado pela TV oficial do clube, o meia aparece trabalhando com o grupo durante atividade tática comandada por Dyego Coelho. Cazares foi integrado ao elenco no último sábado, quando foi apresentado, mas desde sexta-feira já fez testes físicos com os profissionais do CT Joaquim Grava.
E se depender do aspecto físico, o equatoriano estará preparado para enfrentar o Atlético-GO. No mesmo vídeo, as imagens mostram ele fazendo trabalho específico com o preparador físico Fabrício Pimenta, que tem pegado pesado para deixar o meia pronto para estrear em breve com a camisa do Timão.
- É emocionante, por estar em um time desse, mas também o Fabrício (Pimenta, preparador físico) está acabando comigo, está me matando, só físico, correndo, mas vai fazer bem na hora do jogo, vou estar forte e bem fisicamente - declarou Cazares em entrevista para a Corinthians TV.
Ainda é incerta a presença do meia-atacante entre os titulares na próxima quarta-feira, mas ele deve estar entre os relacionados para a partida para vestir pela primeira a camisa 10 alvinegra. Cazares foi contratado após rescindir contrato com o Galo, clube com o qual tinha vínculo até fim deste ano. Com o Corinthians ele assinou até junho de 2021, com possibilidade de renovação.