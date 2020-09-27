Cazares treina forte com o elenco e projeta estreia pelo Corinthians

Crédito: Reprodução/Corinthians TV

O Corinthians vive a expectativa pela estreia de Cazares já nesta quarta-feira, em partida diante do Atlético-GO, adiada da primeira rodada. E se depender do equatoriano isso vai acontecer em breve, na Neo Química Arena, já que tem trabalhado forte para poder ajudar os companheiros dentro de campo.Em vídeo divulgado pela TV oficial do clube, o meia aparece trabalhando com o grupo durante atividade tática comandada por Dyego Coelho. Cazares foi integrado ao elenco no último sábado, quando foi apresentado, mas desde sexta-feira já fez testes físicos com os profissionais do CT Joaquim Grava.

E se depender do aspecto físico, o equatoriano estará preparado para enfrentar o Atlético-GO. No mesmo vídeo, as imagens mostram ele fazendo trabalho específico com o preparador físico Fabrício Pimenta, que tem pegado pesado para deixar o meia pronto para estrear em breve com a camisa do Timão.

- É emocionante, por estar em um time desse, mas também o Fabrício (Pimenta, preparador físico) está acabando comigo, está me matando, só físico, correndo, mas vai fazer bem na hora do jogo, vou estar forte e bem fisicamente - declarou Cazares em entrevista para a Corinthians TV.