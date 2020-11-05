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Cazares tem lesão constatada, para por cerca de um mês e Corinthians se reapresenta para treinar

Meia-atacante sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda. Enquanto isso, elenco treinou no CT do Atlético-MG de olho no duelo com o Atlético-GO, no sábado...
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Publicado em 

05 nov 2020 às 19:26

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 19:26

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na tarde desta quinta-feira, na Cidade do Galo, em Vespasiano-MG, o Corinthians iniciou a preparação para seu próximo compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 21h, o Timão encara o Atlético-GO, no Estádio Olímpico, em Goiânia-GO, pela 20ª rodada da competição.Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na última quarta-feira, na eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil, diante do América-MG, ficaram no hotel para realizarem trabalho regenerativo. O restante do elenco realizou um trabalho tático e técnico no CT do Atlético-MG, sob o comando de Vagner Mancini. Os jornalistas não têm acesso in loco às atividades.
O meia-atacante Cazares, que sentiu o músculo posterior da coxa esquerda durante o duelo diante do América-MG, foi avaliado pelo Dr. Ivan Grava, que constatou um estiramento. O tratamento já foi iniciado e a previsão de retorno do camisa 10 é de três a quatro semanas, ou seja, cerca de um mês.
Por outro lado, Mancini contará com três retornos: Fábio Santos, Otero e Gustavo Silva, que não puderam defender o Corinthians na Copa do Brasil, pois já haviam atuado por outros clubes nesta edição da competição. Jô, porém, nem viajou, e permanece em tratamento em São Paulo, no CT Joaquim Grava.
Na manhã desta sexta-feira, no CT do Coimbra, em Contagem-MG, o Corinthians fará o último treino antes da partida diante do Atlético-GO. Após a atividade, a delegação alvinegra segue para Goiânia em voo fretado.

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