Cazares se torna o 15º maior artilheiro estrangeiro da história do Brasileiro

Marcar gols contra cariocas parece ter se tornado uma especialidade de Cazares. Após anotar o seu primeiro tento com a camisa do Corinthians, sobre o Botafogo, o equatoriano voltou a estufar as redes pelo clube. Dessa vez, a vítima foi o Fluminense, que acabou goleado por 5 a 0, nesta quarta-feira.
Esse foi apenas o 2º gol do meia desde que chegou à equipe paulista, no ano passado. Porém, foi o seu 25º em Campeonato Brasileiro, somando, claro, a sua passagem pelo Atlético Mineiro, que se iniciou em 2016. Cazares, assim, se tornou o 15º estrangeiro com mais gols na história da competição, empatando com três grandes artilheiros: os argentinos Carlos Tevez e Lucas Pratto, e o uruguaio Loco Abreu. Nenhum dos três, no entanto, chegou a atuar mais de 100 vezes no campeonato, como fez o equatoriano.
MAIORES ARTILHEIROS ESTRANGEIROS DA HISTÓRIA DO BRASILEIRO
1º – Petkovic – sérvio - 83 gols2º – Paolo Guerrero – peruano - 55 gols3º - Aristizábal – colombiano - 48 gols4º – D’Alessandro – argentino - 40 gols5º - Arrascaeta - uruguaio - 39 gols6º - Hernán Barcos – argentino - 38 gols7º - Rodolfo Fischer – argentino - 37 gols8º - Conca – argentino - 36 gols9º – Marcelo Moreno – boliviano - 34 gols10º – Pedro Rocha – uruguaio - 31 golsDoval – argentino - 31 golsArce - paraguaio - 31 gols13º - Herrera - argentino - 30 gols14º - Montillo - argentino - 28 gols15º - Tevez - argentino - 25 golsLoco Abreu - uruguaio - 25 golsLucas Pratto - argentino - 25 golsCazares - equatoriano - 25 gols