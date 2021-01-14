Cazares se torna o 15º maior artilheiro estrangeiro da história do Brasileiro

Marcar gols contra cariocas parece ter se tornado uma especialidade de Cazares. Após anotar o seu primeiro tento com a camisa do Corinthians, sobre o Botafogo, o equatoriano voltou a estufar as redes pelo clube. Dessa vez, a vítima foi o Fluminense, que acabou goleado por 5 a 0, nesta quarta-feira.

Esse foi apenas o 2º gol do meia desde que chegou à equipe paulista, no ano passado. Porém, foi o seu 25º em Campeonato Brasileiro, somando, claro, a sua passagem pelo Atlético Mineiro, que se iniciou em 2016. Cazares, assim, se tornou o 15º estrangeiro com mais gols na história da competição, empatando com três grandes artilheiros: os argentinos Carlos Tevez e Lucas Pratto, e o uruguaio Loco Abreu. Nenhum dos três, no entanto, chegou a atuar mais de 100 vezes no campeonato, como fez o equatoriano.