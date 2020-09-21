Cazares perto do Timão. Falta fazer acerto com o Atlético-MG

O Corinthians e o meia Cazares, do Atlético-MG, estão bem encaminhados na negociação direta entre as partes para que o equatoriano, de 28 anos, defenda o Timão. Para que a transação seja concluída, falta o clube paulista se acertar com o Galo. O time mineiro tenta solucionar logo a situação de Cazares, pois ele não vem sendo aproveitado por Jorge Sampaoli, pelos atos recorrentes de indisciplina do jogador. Como é um jogador caro e o seu contrato vence no fim deste ano, o Atlético tenta obter alguma compensação pela saída do meia, o que pode deixar o negócio mais complicado. Recentemente, o Corinthians contratou outro jogador vindo do Atlético-MG: o venezuelano Otero, que também estava fora dos planos de Sampaoli. Se Cazares fechar com o Timão a dupla gringa será reeditada.