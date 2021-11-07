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Cazares entra bem e pode voltar a ser opção para o Fluminense na reta final do Brasileirão

Meia não vinha tendo muitas oportunidades com Marcão e foi opção no intervalo, dando mais dinâmica a um ataque pobre do Tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2021 às 07:00

Publicado em 07 de Novembro de 2021 às 07:00

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O ataque continua sendo o maior problema do Fluminense atualmente. Na vitória por 1 a 0 sobre o Sport, quem salvou a noite foi o zagueiro David Braz, que marcou já no apagar das luzes enquanto a torcida protestava. Mesmo com John Kennedy e Fred, o técnico Marcão ainda não resolveu o setor. A boa notícia fica por conta de Cazares, que voltou a ter uma oportunidade e fez o time melhorar. Sob o comando de Marcão, o meia equatoriano somou apenas 110 minutos nas 12 partidas que ficou pelo menos no banco de reservas. Ele ainda não chegou a ser titular e ficou fora das duas últimas listas de relacionados, primeiro por problemas pessoais e depois por desgaste muscular. Criticado por conta da forma física nos últimos tempos, Cazares vinha trabalhando para aprimorar esta parte.
Veja a tabela do Brasileirão
​De acordo com o "Footstats", Cazares deu 38 passes certos e apenas quatro errados, além de um chute para fora e quatro assistências para finalização, o líder do time neste quesito. O meia deu quatro cruzamentos certos, três errados e dois lançamentos. Nos 51 minutos que esteve em campo, o jogador criou diversas situações para os companheiros, que desperdiçaram todas.Uma das novidades de Marcão para este jogo foi uma nova formação sem Caio Paulista, que vinha mal, e com John Kennedy e Fred na frente, formando um 4-4-2. O que se viu no primeiro tempo foi um time com mais posse de bola, mas ainda com as mesmas dificuldades de levar perigo no ataque. Fred errou alguns lances que não costuma errar, enquanto John Kennedy e Arias chamaram a marcação para abrir os espaços, mas ainda assim tiveram dificuldade para finalizar.
Para seguir sonhando em voltar à Libertadores o Fluminense precisará mostrar mais equilíbrio e resolver seus problemas. Contra equipes que estão na segunda parte da tabela o Tricolor tem sofrido, como aconteceu diante de Sport, Ceará, Santos e Athletico-PR, por exemplo. Após o Grêmio na próxima rodada, a sequência terá times fortes como Palmeiras, Internacional e Atlético-MG.
O resultado faz o Fluminense ficar ainda em oitavo, a cinco pontos do Corinthians, que abre o G6, e dois do Internacional, sétimo colocado. Na próxima terça-feira, o Tricolor terá o Grêmio, em penúltimo lugar, em Porto Alegre, às 21h30.

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