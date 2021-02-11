Cazares e Jemerson treinam com o grupo e podem enfrentar o Flamengo

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians se reapresentou nesta quinta-feira após empate em 3 a 3 com o Athletico-PR, na Neo Química Arena e teve duas grandes novidades no treinamento desta tarde. Isso porque Cazares e Jemerson treinaram com bola com o grupo e podem ser relacionados para enfrentar o Flamengo, no próximo domingo, no Maracanã, pela 36ª rodada do Brasileirão-2020.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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A dupla iniciou a transição na última terça, e na quarta, já sem restrições, trabalhou com os jogadores que não haviam sido relacionados para pegar o Furacão. Já nesta quinta, eles deram um passo a mais no processo de retorno e treinaram com todo o elenco à disposição do técnico Vagner Mancini, uma vez que parte do grupo ficou fazendo recuperação física internamente no CT.

Cazares sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa direita há cerca de 15 dias e ficou fora de três partidas do Timão. Enquanto Jemerson sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo há aproximadamente 20 dias e perdeu quatro partidas desde então. Ambos retornaram aos treinos antes do previsto pelo departamento médico do clube.

Após o empate com o Athletico-PR, Mancini foi questionado sobre a possibilidade de Cazares ser relacionado para enfrentar o Flamengo. Apesar de admitir que o equatoriano vinha evoluindo na recuperação, o técnico despistou sobre o assunto e deixou a decisão para ser tomada nos próximos dias.

- Não tenha dúvidas que eu gostaria muito de ter o Cazares no domingo. Ele fez hoje (quarta-feira) o seu primeiro dia junto aos demais, então eu ainda não sei dizer. Gostaria de contar com ele, mas a decisão será tomada durante a semana - comentou o comandante alvinegro.