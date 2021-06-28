Cazares e Calegari exaltam entrega do Fluminense; Julião elogia ação por Dia do Orgulho LGBTQIA+

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Com um a menos, o Fluminense tropeçou pela primeira vez em casa e empatou por 1 a 1 com o Corinthians em partida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, Calegari e Cazares, o autor do gol, exaltaram a "entrega e o esforço" da equipe no confronto.

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- Seguimos todos em busca da evolução e dos objetivos, cabeça boa e pensamento positivo sempre!! Valeu a todos pela entrega - escreveu Calegari.

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O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira, às 16h, quando enfrenta o Athletico Paranaense, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Com o resultado, a equipe fica em nono lugar, com 10 pontos. Já o lateral-direito Igor julião, que voltou ao banco de reservas após a lesão de Samuel Xavier, fez uma postagem exaltando as ações do Fluminense em razão do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Os números dos jogadores estavam nas cores do arco-íris - símbolo da luta contra a homofobia -, assim como o patch com a #TimeDeTodos no peito. Além disso, a braçadeira de capitão também estará nas cores do arco-íris.