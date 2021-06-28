Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cazares e Calegari exaltam entrega do Fluminense; Julião elogia ação por Dia do Orgulho LGBTQIA+
futebol

Cazares e Calegari exaltam entrega do Fluminense; Julião elogia ação por Dia do Orgulho LGBTQIA+

Jogadores ressaltaram o esforço da equipe no empate por 1 a 1 com o Corinthians, no último domingo, em São Januário...

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 15:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jun 2021 às 15:25
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Com um a menos, o Fluminense tropeçou pela primeira vez em casa e empatou por 1 a 1 com o Corinthians em partida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, Calegari e Cazares, o autor do gol, exaltaram a "entrega e o esforço" da equipe no confronto.
+ Lembra de todos? Veja os últimos uniformes lançados pelo Fluminense
- Seguimos todos em busca da evolução e dos objetivos, cabeça boa e pensamento positivo sempre!! Valeu a todos pela entrega - escreveu Calegari.
Veja a tabela do Brasileirão
O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira, às 16h, quando enfrenta o Athletico Paranaense, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Com o resultado, a equipe fica em nono lugar, com 10 pontos. Já o lateral-direito Igor julião, que voltou ao banco de reservas após a lesão de Samuel Xavier, fez uma postagem exaltando as ações do Fluminense em razão do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Os números dos jogadores estavam nas cores do arco-íris - símbolo da luta contra a homofobia -, assim como o patch com a #TimeDeTodos no peito. Além disso, a braçadeira de capitão também estará nas cores do arco-íris.
- O Brasil continua sendo o país que mais mata LGBTs no mundo. Quando uma sociedade não combate à intolerância, pessoas intolerantes ganham voz e chegam à presidência, ao senado, a câmara. Hoje o Fluminense mais uma vez mostrou sua grandeza - escreveu o jogador.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As teorias da conspiração sobre 'cientistas desaparecidos' nos EUA que deixam famílias perplexas
Ppresidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula tira excesso de pele na cabeça e trata tendinite em hospital nesta sexta (24)
PF cumpriu mandados de prisão e de busca durante a Operação Anjo Mal, em Conceição da Barra
PF prende suspeito de compartilhar material de abuso infantil no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados